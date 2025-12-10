W Lesznowoli doszło do niezwykłej kolizji drogowej z udziałem 57-letniej kobiety.

Kierująca pomyliła pedał gazu z hamulcem, powodując serię zniszczeń na osiedlu.

W efekcie uszkodzona została brama, zaparkowany samochód, a auto zatrzymało się na ścianie budynku.

Jakie konsekwencje czekają na kobietę po tej kosztownej pomyłce?

Lesznowola. Pomyliła gaz z hamulcem

Aż trudno uwierzyć, że takie sytuacje zdarzają się naprawdę. We wtorek, 9 grudnia, na terenie jednego z osiedli przy ul. Króla Maciusia w Lesznowoli (pow. piaseczyński) doszło do groźnie wyglądającej sytuacji. 57-latka dokonała prawdziwej demolki okolicy! A wszystko przez pomyłkę. Według ustaleń policji, kobiecie pomyliły się bowiem… pedały gazu i hamulca w aucie!

W efekcie kobieta ruszyła gwałtownie samochodem elektrycznym marki Zeekr, siejąc po drodze zniszczenie. Uszkodziła bramę, zapakowanego na terenie osiedla lexusa, aż w końcu "zaparkowała" w ścianie budynku mieszkalnego!

Słono zapłaci za "pomyłkę"

Chociaż sytuacja wyglądała bardzo poważnie, na szczęście nikt nie ucierpiał. Na miejsce przyjechała policja, która zakwalifikowała całe zdarzenie jako kolizję drogową. - Kierująca otrzymała mandat karny w wysokości 5000 złotych - przekazała piaseczyńska policja.

Warszawa. Wjechał na czerwonym, samochód zmiótł go z pasów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.