2025-12-10 16:18

Pomyłki się zdarzają, a niektóre są nie dość, że bolesne to jeszcze kosztowne i bardzo niebezpieczne. 57-latce z Lesznowoli pomyliły się w aucie pedały gazu i hamulca. W efekcie kobieta wjechała stojącego obok lexusa i ostatecznie "zaparkowała" w ścianie budynku!

i

Autor: KPP w Piasecznie/ Materiały prasowe
  • W Lesznowoli doszło do niezwykłej kolizji drogowej z udziałem 57-letniej kobiety.
  • Kierująca pomyliła pedał gazu z hamulcem, powodując serię zniszczeń na osiedlu.
  • W efekcie uszkodzona została brama, zaparkowany samochód, a auto zatrzymało się na ścianie budynku.
  • Jakie konsekwencje czekają na kobietę po tej kosztownej pomyłce?

Lesznowola. Pomyliła gaz z hamulcem

Aż trudno uwierzyć, że takie sytuacje zdarzają się naprawdę. We wtorek, 9 grudnia, na terenie jednego z osiedli przy ul. Króla Maciusia w Lesznowoli (pow. piaseczyński) doszło do groźnie wyglądającej sytuacji. 57-latka dokonała prawdziwej demolki okolicy! A wszystko przez pomyłkę. Według ustaleń policji, kobiecie pomyliły się bowiem… pedały gazu i hamulca w aucie!

W efekcie kobieta ruszyła gwałtownie samochodem elektrycznym marki Zeekr, siejąc po drodze zniszczenie. Uszkodziła bramę, zapakowanego na terenie osiedla lexusa, aż w końcu "zaparkowała" w ścianie budynku mieszkalnego!

Słono zapłaci za "pomyłkę"

Chociaż sytuacja wyglądała bardzo poważnie, na szczęście nikt nie ucierpiał. Na miejsce przyjechała policja, która zakwalifikowała całe zdarzenie jako kolizję drogową. - Kierująca otrzymała mandat karny w wysokości 5000 złotych - przekazała piaseczyńska policja.

