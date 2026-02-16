Znów płonie blok w Ząbkach! Strażacy ratowali uwięzionych, jedna osoba poparzona [GALERIA]

Dawid Piątkowski
2026-02-16 16:20

Pożar w bloku przy ul. Różanej 15 w Ząbkach na Mazowszu. Ogień pojawił się na parterze pięciopiętrowego budynku, a z wyższych kondygnacji ewakuowano około 20 osób. Jedna osoba została poparzona i trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Łącznie dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Kilkanaście jest poszkodowanych. Strażacy opanowali już sytuację i prowadzą dogaszanie. Zobacz zdjęcia z miejsca zdarzenia.

  • Pożar w bloku mieszkalnym w Ząbkach wymagał natychmiastowej interwencji służb ratunkowych.
  • Z parteru budynku ewakuowano 20 osób, a dwie osoby odniosły obrażenia.
  • Sytuacja jest opanowana. Przyczynę tego zdarzenia zbadają odpowiednie służby.

Pożar w bloku w Ząbkach. Ewakuowano 20 osób, jedna osoba poszkodowana

Do pożaru doszło w bloku przy ul. Różanej 15 w Ząbkach (woj. mazowieckie). Ogień pojawił się na parterze pięciopiętrowego budynku, a na miejsce skierowano zastępy straży pożarnej.

Jak poinformowała TVN24 mł. kpt. Karolina Jaworska, oficer prasowa Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, pożar wybuchł w jednym z lokali na parterze. Z wyższych pięter ewakuowano około 20 osób.

W wyniku zdarzenia łącznie dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Kilkanaście jest poszkodowanych.

Z informacji przekazanych przed godz. 16 wynika, że sytuacja została opanowana. Na miejscu trwa dogaszanie. Dymu już nie widać. Przyczyny pożaru będą ustalane przez odpowiednie służby.

Pożar w Ząbkach
