Do tragicznie wyglądającego zdarzenia doszło w czwartek rano na odcinku między Kamieńczykiem a Pustymi Łąkami, na trasie pomiędzy Łochowem a Wyszkowem. Jak informował wcześniej „Super Express” w dniu wypadku, autobus przewożący 32 osoby nagle zjechał z drogi i wpadł do przydrożnego rowu. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe, a skala akcji była ogromna. W działania zaangażowano zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarną, policję oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował najciężej rannych do szpitala.

Akcja ratunkowa i stan poszkodowanych

W wyniku zdarzenia aż 19 osób trafiło do placówek medycznych. Jak przekazała w rozmowie z „Super Expressem” podkom. Kinga Sokół w Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, 10 osób było w stanie ciężkim, w tym jedna nieprzytomna. Wiadomo, że autobus nagle zjechał z jezdni, a według wstępnych ustaleń kierujący mógł próbować uniknąć zderzenia z dzikim zwierzęciem. − Kierowca był trzeźwy − zapewniła policjantka.

Oświadczenie przewoźnika Dar-Bus po wypadku autokaru

Teraz oficjalne stanowisko przedstawił przewoźnik. W opublikowanym komunikacie czytamy:

− W związku ze zdarzeniem drogowym z dnia 12.02.2026 r., w którym uczestniczył nasz autokar, pragniemy przekazać oficjalne stanowisko oraz wyrazić wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w udzielenie pomocy. Serdecznie dziękujemy służbom ratunkowym – ratownikom medycznym, strażakom oraz funkcjonariuszom policji – za profesjonalizm, sprawne i zdecydowane działania oraz pełne zaangażowanie podczas akcji ratowniczej. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do osób prywatnych, które bez wahania udzieliły wsparcia poszkodowanym. Wyrażamy także pełne wsparcie dla naszego kierowcy. Jesteśmy przekonani, że wkrótce wróci do pełni sił i bezpiecznie powróci za kierownicę. Osoby poszkodowane proszone są o kontakt z naszym biurem pod numerem telefonu 25 675 18 29 lub drogą mailową na adres [email protected], w celu uzyskania wsparcia oraz przekazania dalszych informacji.

Droga krajowa nr 62 w miejscu zdarzenia była nieprzejezdna, a kierowcy musieli korzystać z objazdów wyznaczonych przez miejscowość Kamieńczyk − od Wyszkowa w stronę Łochowa oraz z Łochowa w kierunku S8.

10