Umyjesz auto z PKP

Polskie Koleje Państwowe, jeden z największych zarządców nieruchomości w kraju, szukają nowych sposobów na zagospodarowanie swojego majątku. Jak poinformowały PAP, spółka analizuje możliwość rozwoju usług, które wykraczają poza tradycyjny transport kolejowy. Dwa główne kierunki to samoobsługowe myjnie samochodowe oraz hotelarstwo. Plany te są częścią nowej strategii Grupy PKP na lata 2026-2030.

Jednym z najbardziej interesujących pomysłów jest uruchomienie samoobsługowych myjni samochodowych. Miałyby one powstać na wybranych nieruchomościach należących do PKP, szczególnie w atrakcyjnych lokalizacjach w centrach miast. Projekt jest rozwijany w ramach submarki PKP Mobility, która już teraz oferuje podróżnym parkingi czy stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Przedstawiciele spółki podkreślają, że projekt jest na razie na wczesnym etapie analiz. W przypadku pozytywnych wyników ewentualne pilotażowe wdrożenia mogłyby zostać zrealizowane nie wcześniej niż w 2027 roku. PKP S.A. zaznacza również, że rozważane usługi mają uwzględniać rozwiązania proekologiczne, takie jak wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

WARS nie tylko w pociągu. Spółka otworzy hotele

Drugim filarem nowej strategii jest rozszerzenie działalności spółki Wars. Firma, znana głównie z usług gastronomicznych w pociągach, ma wejść w branżę hotelarską i konferencyjną. Jak tłumaczy PKP S.A., jest to naturalne uzupełnienie kompetencji firmy.

Pierwszy hotel pod szyldem Wars ma powstać w dobrze zlokalizowanym miejscu w centrum Warszawy. Spółka planuje także rozwijać gastronomię stacjonarną, sieć maszyn vendingowych oraz usługi cateringowe. Warto dodać, że Wars od kilku lat dywersyfikuje swoją działalność, oferując m.in. usługi utrzymania czystości i mycia taboru kolejowego. Nowe inwestycje mają jeszcze bardziej wzmocnić pozycję tej firmy na rynku.

Takie rozszerzenie portfolio usług PKP może być dla wielu zaskakujące, ale jak zwykle w biznesie o skuteczności tych pomysłów zadecydują sami klienci, którzy swoją obecnością wskażą, czy podobają im się nowe projekty spod szerokiego szyldu PKP.

