Pijany pirat drogowy staranował Hondę. Dwa dożywotnie zakazy nie powstrzymały szaleńca

Zuzanna Sekuła
2026-02-16 9:16

Nietrzeźwy 26-latek z powiatu radomskiego, mimo dwóch dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów i braku uprawnień, wsiadł za kierownicę Audi i doprowadził do kolizji. Jego bezmyślna jazda zakończyła się wyrokiem bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd był bezlitosny.

Pijany pirat drogowy z Radomia staranował Hondę. Dwa dożywotnie zakazy nie powstrzymały szaleńca

Autor: KPP Zwoleń/ Materiały prasowe
  • 26-latek z Radomia, pomimo dwóch dożywotnich zakazów, wsiadł za kierownicę Audi, mając ponad 2 promile alkoholu we krwi.
  • Spowodował kolizję z Hondą w Zamościu Starym, po czym został zatrzymany przez policję.
  • Sąd w trybie przyspieszonym skazał go na rok bezwzględnego więzienia.

Dwa promile i dożywocie bez prawa jazdy

Do zdarzenia doszło we wtorek (10 lutego) w Zamościu Starym (gm. Przyłęk). Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zwoleńskiej komendy zastali 26-letniego mieszkańca powiatu radomskiego, który kierując Audi wjechał w tył Hondy prowadzonej przez 32-latka.

Ledwo patrol zbliżył się do samochodu, a stało się jasne, że 26-latek jest pijany. Podczas sprawdzania go alkomatem "wydmuchał" ponad dwa promile! Sprawdzenie go w bazie danych przyniosło kolejne zaskakujące odkrycie: mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, a co więcej, obowiązują go dwa aktywne, dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Pirat drogowy został zatrzymany, a samochód trafił w ręce policji.

Surowy wyrok w 24 godziny

Już dzień później, 11 lutego, przed Sądem Rejonowym w Zwoleniu odbyło się posiedzenie w trybie przyspieszonym. 26-latek został skazany na rok bezwzględnego więzienia. Sąd zobowiązał go również do wpłaty 10 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i orzekł przepadek samochodu. Orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne.

- Mężczyzna musi się liczyć również z konsekwencjami za kierowanie pojazdem bez uprawnień oraz spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu - przekazała asp. Katarzyna Słyk.

To kolejny w tym roku przyspieszony wyrok na terenie województwa mazowieckiego. 25 stycznia, po policyjnym pościgu w powiecie gostynińskim, ujęto 33-letniego kierowcę osobowego Seata, Roberta K. I on miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie oraz zakaz kierowania prowadzenia pojazdów mechanicznych, którego "dorobił się" po jeździe pod wpływem w 2023 roku. Po 48 godzinach od zatrzymania w Sądzie Rejonowym w Gostyninie usłyszał wyrok roku więzienia, dożywotniego zakazu prowadzenia, 10 tys. zł i przepadku pojazdu. - Wyrok uprawomocnił się z dniem 31.01.2026r. - przekazał Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku.

