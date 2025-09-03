Szaleńczy rajd pod Warszawą! Porsche pędziło 227 km/h. Pirat drogowy słono zapłacił

Policjanci z piaseczyńskiej „drogówki” byli w trakcie patrolu nieoznakowanym radiowozem z wideorejestratorem, gdy ich uwagę zwróciło Porsche pędzące w kierunku Warszawy. Jak informuje podkom. Magdalena Gąsowska, dokonany pomiar prędkości nie pozostawiał żadnych wątpliwości – kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 100 km/h.

Kierowca Porsche nie miał szans na uniknięcie kary. Policjanci natychmiast zatrzymali go do kontroli. 46-letni kierowca został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.

„Żyjemy w pośpiechu, często gdzieś gonimy, by zdążyć na czas. Pamiętajmy jednak, że pośpiech jest niestety bardzo złym doradcą oraz powodem wielu niebezpiecznych sytuacji na drodze, dlatego też dla osób łamiących obowiązujące przepisy nie ma taryfy ulgowej!” – apeluje podkom. Magdalena Gąsowska.

Pirat drogowy w lamborghini złapany pod Krakowem. Pędził z zawrotną prędkością

Apel policji: "Zdejmij nogę z gazu!"

Policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę i zdjęcie nogi z gazu. Brawura na drodze może skończyć się tragicznie. Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami – bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych.

Przypominamy, że przekraczanie dozwolonej prędkości jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych w Polsce. Nadmierna prędkość zmniejsza szansę na prawidłową reakcję w sytuacji zagrożenia, wydłuża drogę hamowania i zwiększa ryzyko poważnych obrażeń w przypadku kolizji.