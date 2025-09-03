Szaleńczy rajd pod Warszawą! Porsche pędziło 227 km/h. Pirat drogowy słono zapłacił

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-09-03 14:35

Na drodze S7 pod Warszawą policjanci z Piaseczna zatrzymali kierowcę Porsche, który pędził z prędkością 227 km/h. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych i 15 punktami karnymi. Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że brawura na drodze może kosztować życie.

Szaleńczy rajd pod Warszawą! Porsche pędziło 227 km/h. Pirat drogowy słono zapłacił

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Szaleńczy rajd pod Warszawą! Porsche pędziło 227 km/h. Pirat drogowy słono zapłacił

Policjanci z piaseczyńskiej „drogówki” byli w trakcie patrolu nieoznakowanym radiowozem z wideorejestratorem, gdy ich uwagę zwróciło Porsche pędzące w kierunku Warszawy. Jak informuje podkom. Magdalena Gąsowska, dokonany pomiar prędkości nie pozostawiał żadnych wątpliwości – kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 100 km/h.

Kierowca Porsche nie miał szans na uniknięcie kary. Policjanci natychmiast zatrzymali go do kontroli. 46-letni kierowca został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.

„Żyjemy w pośpiechu, często gdzieś gonimy, by zdążyć na czas. Pamiętajmy jednak, że pośpiech jest niestety bardzo złym doradcą oraz powodem wielu niebezpiecznych sytuacji na drodze, dlatego też dla osób łamiących obowiązujące przepisy nie ma taryfy ulgowej!” – apeluje podkom. Magdalena Gąsowska.

Polecany artykuł:

Koszmarny wypadek w Białobrzegach. Auto dachowało i wbiło się w drzewo. Wiele o…
Pirat drogowy w lamborghini złapany pod Krakowem. Pędził z zawrotną prędkością

Apel policji: "Zdejmij nogę z gazu!"

Policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę i zdjęcie nogi z gazu. Brawura na drodze może skończyć się tragicznie. Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami – bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych.

Przypominamy, że przekraczanie dozwolonej prędkości jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych w Polsce. Nadmierna prędkość zmniejsza szansę na prawidłową reakcję w sytuacji zagrożenia, wydłuża drogę hamowania i zwiększa ryzyko poważnych obrażeń w przypadku kolizji.

Drogowcy montują progi zwalniające na ul. Vogla. Rok temu rozpędzone BMW z trzema mężczyznami wbiło się tu w drzewo i spłonęło
13 zdjęć

Polecany artykuł:

Zabezpieczyli ulicę śmierci w Warszawie. Rok temu BMW wbiło się tu w drzewo i s…
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIASECZNO