Makabra na Ochocie. Zwłoki w luksusowym białym Porsche. Na miejscu prokurator

Warszawa: Zwłoki w luksusowym białym Porsche. Na miejscu prokurator

Do wstrząsającego odkrycia doszło na parkingu przy Al. Jerozolimskich 120. Świadkowie zauważyli, że osoba w Porsche się nie rusza. – Zgłoszenie wpłynęło około godziny 6 rano. Dotyczyło mężczyzny bez oznak życia w białym Porsche. Po przybyciu na miejsce patrolu policji funkcjonariusze wyciągnęli osobę z auta i przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po dojeździe na miejsce karetki pogotowia lekarz stwierdził zgon – powiedział "Super Expressowi" mł. asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji. Dodał, że zmarły, to mężczyzna w wieku 36 lat. Na razie nie wiadomo jednak czy był właścicielem auta.

Na miejsce wezwano prokuratora, który nadzorował zabezpieczenie śladów. Jego decyzją ciało zostało zabrane do Zakładu Medycyny Sądowej. Tam biegli przeprowadzą sekcję zwłok, która wyjaśni przyczyny śmierci.