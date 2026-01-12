Od wielkiego sukcesu do tragedii. Losy warszawskiej kamienicy zadziwiają

Kamienica przy dawnym adresie Leszno 13 - dzisiejsza al. Solidarności 93 — to miejsce, które w swoich murach pomieściło niezwykłe dzieje: od spektakularnego sukcesu, przez tragedię i zmienność losu Warszawy, aż po odrodzenie jako przestrzeń sztuki.

Leszno 13

Kamienica przy alei Solidarności 93 w Warszawie to nie tylko budynek, ale żywy świadek historii, który skrywa w sobie opowieści o fortunie, tragedii i niezwykłym odrodzeniu. Jej mury pamiętają czasy świetności przedwojennej Warszawy, mroczny okres getta, powojenną odbudowę, aż po współczesne życie jako centrum sztuki.

Niezwykła historia warszawskiej kamienicy

Zbudowana w 1912 roku z inicjatywy zamożnego żydowskiego przedsiębiorcy, Michała Roga, kamienica przy dawnej ulicy Leszno 13 (dziś al. Solidarności 93) była perłą architektoniczną. Projekt Dawida Lande'a, jednego z najwybitniejszych architektów epoki, nadał jej styl "geometryzującej secesji" – wczesnego modernizmu, który wyróżniał się nowoczesną elegancją. Przed wojną zamieszkiwali ją prawnicy, lekarze i przedsiębiorcy, świadcząc o jej prestiżowym charakterze.
Tajemnice  i świadectwa przeszłości

Gdy wybuchła II wojna światowa i utworzono getto, kamienica znalazła się w jego granicach. Stała się siedzibą osławionego Urzędu do Walki z Lichwą i Spekulacją, powszechnie znanego jako "Trzynastka". Choć formalnie miał regulować ceny, w rzeczywistości do 1941 roku służył jako narzędzie okupanta do inwigilacji i represji mieszkańców getta. Po likwidacji getta w 1942 roku budynek znalazł się po "aryjskiej" stronie. Uszkodzona podczas Powstania Warszawskiego, kamienica została odbudowana po wojnie, lecz straciła swój dawny, ozdobny charakter.

Nowe życie budynku: Teatr Kamienica

Na początku XXI wieku kamienica zyskała nowe życie dzięki Emilianowi Kamińskiemu. W 2009 roku, dokładnie w setną rocznicę jej powstania, po gruntownym remoncie i adaptacji, otworzył w niej Teatr Kamienica. Podczas prac remontowych natrafiono na niezwykłe pamiątki dawnej, żydowskiej przeszłości budynku – fragmenty aron ha-kodesz (świętej szafy na zwoje Tory), co świadczyło o tym, że piwnice i podziemia kamienicy służyły jako miejsce religijnych rytuałów. Dziś, po śmierci Kamińskiego, teatr z powodzeniem prowadzi jego żona, Justyna Sieńczyłło, kontynuując artystyczne dziedzictwo tego niezwykłego miejsca.

