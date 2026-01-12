Od wielkiego sukcesu do tragedii. Losy warszawskiej kamienicy zadziwiają

- Kamienica przy al. Solidarności 93 ma niezwykłą historię: od sukcesu, przez tragedię, aż po odrodzenie.
- Zbudowana w 1912 r. przez żydowskiego przedsiębiorcę, w czasie wojny była siedzibą osławionej „Trzynastki” w getcie warszawskim.
- Dziś mieści się w niej Teatr Kamienica, a jej mury kryją ślady dawnej, żydowskiej przeszłości.
- Odkryj pełną historię tej niezwykłej kamienicy i jej przemian na przestrzeni wieków!
Kamienica przy alei Solidarności 93 w Warszawie to nie tylko budynek, ale żywy świadek historii, który skrywa w sobie opowieści o fortunie, tragedii i niezwykłym odrodzeniu. Jej mury pamiętają czasy świetności przedwojennej Warszawy, mroczny okres getta, powojenną odbudowę, aż po współczesne życie jako centrum sztuki.
Niezwykła historia warszawskiej kamienicy
Tajemnice i świadectwa przeszłości
Gdy wybuchła II wojna światowa i utworzono getto, kamienica znalazła się w jego granicach. Stała się siedzibą osławionego Urzędu do Walki z Lichwą i Spekulacją, powszechnie znanego jako "Trzynastka". Choć formalnie miał regulować ceny, w rzeczywistości do 1941 roku służył jako narzędzie okupanta do inwigilacji i represji mieszkańców getta. Po likwidacji getta w 1942 roku budynek znalazł się po "aryjskiej" stronie. Uszkodzona podczas Powstania Warszawskiego, kamienica została odbudowana po wojnie, lecz straciła swój dawny, ozdobny charakter.
Nowe życie budynku: Teatr Kamienica
Na początku XXI wieku kamienica zyskała nowe życie dzięki Emilianowi Kamińskiemu. W 2009 roku, dokładnie w setną rocznicę jej powstania, po gruntownym remoncie i adaptacji, otworzył w niej Teatr Kamienica. Podczas prac remontowych natrafiono na niezwykłe pamiątki dawnej, żydowskiej przeszłości budynku – fragmenty aron ha-kodesz (świętej szafy na zwoje Tory), co świadczyło o tym, że piwnice i podziemia kamienicy służyły jako miejsce religijnych rytuałów. Dziś, po śmierci Kamińskiego, teatr z powodzeniem prowadzi jego żona, Justyna Sieńczyłło, kontynuując artystyczne dziedzictwo tego niezwykłego miejsca.