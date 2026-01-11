Tragedia w Wyszkowie. 45-latek zamarzł na śmierć w pustostanie. Pilny apel policji

Do makabrycznego odkrycia doszło podczas rutynowego obchodu prowadzonego przez funkcjonariuszy z Wyszkowa. Policjanci, mając na uwadze panujące niskie temperatury, regularnie sprawdzają opuszczone obiekty, aby upewnić się, czy nikt nie potrzebuje pomocy. Niestety, w jednym z pustostanów natrafili na ciało mężczyzny.

Mróz nie oszczędza nikogo. Jak możemy pomóc?

Obecna sytuacja pogodowa w Polsce, charakteryzująca się niskimi temperaturami, opadami śniegu i mrozem, stwarza wyjątkowo niebezpieczne warunki dla zdrowia i życia. Szczególnie narażone są osoby bezdomne, starsze, samotne oraz te, które przebywają na dworze pod wpływem alkoholu.

Policja z Wyszkowa, jak i z całego kraju, nieustannie prowadzi kontrole miejsc, w których mogą szukać schronienia osoby bezdomne. Funkcjonariusze sprawdzają pustostany, ogródki działkowe, altanki czy piwnice, oferując pomoc i proponując przewiezienie do ośrodków, gdzie można otrzymać ciepły posiłek, schronienie i bezpieczne warunki.

Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu apeluje: − Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka! Jeśli zauważysz kogoś narażonego na wychłodzenie, leżącego na ławce, w nieogrzewanym pomieszczeniu czy pod wpływem alkoholu na mrozie, zareaguj natychmiast. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112, aby powiadomić służby. Każde zgłoszenie jest traktowane priorytetowo i natychmiast weryfikowane.

Możesz również zgłosić miejsce przebywania osoby potrzebującej pomocy za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy wybrać kategorię „Osoba bezdomna wymagająca pomocy” i oznaczyć lokalizację na mapie. To proste działanie może uratować komuś życie.

Pamiętajmy także o starszych i samotnych sąsiadach. Warto sprawdzić, czy nie potrzebują wsparcia w codziennych sprawach, np. zakupach, lub powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej. Nasza czujność i życzliwość mogą okazać się bezcenne.

Apel o solidarność w mroźne dni

Tragiczna śmierć 45-latka w Wyszkowie jest bolesnym przypomnieniem o tym, jak niebezpieczna może być zima dla osób bez dachu nad głową. Nie przechodźmy obojętnie obok tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Razem dbajmy o bezpieczeństwo w te mroźne dni!

Źródło: Miejski Reporter

Jasnowidz Jackowski aż zaniemówił, gdy zobaczył jaka będzie pogoda w 2026 roku! Szok! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.