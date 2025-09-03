Koszmarny wypadek w Białobrzegach. Auto dachowało i wbiło się w drzewo. Wiele osób rannych

2025-09-03 11:14

Drogowy dramat na Mazowszu. W środę (3 września) rano w Białobrzegach osobówka wypadła z drogi. Dachowała i uderzyła w drzewo. W środku były 4 osoby. Wszystkie trafiły do szpitala. Jedna z nich jest w ciężkim stanie. Policja podała wstępne ustalenia, wiemy jak do tego doszło.

Dramatyczny poranek na mazowieckiej drodze. Po godzinie 8 rano na drodze krajowej nr 48 między Białobrzegami a Potworowem osobowe auto wypadło z drogi. Kierująca nim 53-latka straciła panowanie nad autem i wypadła z jezdni. Dachowanie zakończyło się tragicznie. Pojazd z impetem uderzył w drzewo.

Służby ratunkowe natychmiast ruszyły z pomocą. Na miejscu zastały wstrząsający widok. W wypadku ucierpiały aż cztery osoby. Wszystkie były zakleszczone we wraku. – To 53-letnia, 59-letni i 19-letnia kobieta oraz 15-latek. Wszystkie osoby zostały przetransportowane do szpitali. Jedna z nich jest w stanie ciężkim – przekazała „Super Expressowi” asp. Joanna Golus z komendy policji w Białobrzegach. Funkcjonariuszka dodała, że do wypadku najprawdopodobniej doszło, bo kierująca nie zachowała ostrożności na drodze.

„Na DK48 na 71 kilometrze trwają działania ratownicze. Samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Droga w obu kierunkach zablokowana. Prosimy o ostrożność” – informują strażacy.

