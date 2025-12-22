Nocna i świąteczna pomoc lekarska. Gdzie szukać pomocy w Boże Narodzenie 2025?

- Nagłe zachorowanie w święta Bożego Narodzenia to nie problem – NFZ zapewnia dostęp do pomocy medycznej.
- Sprawdź, gdzie w Warszawie znajdziesz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną oraz kiedy warto skorzystać z tej formy pomocy.
- Nie potrzebujesz skierowania ani rezerwacji, a pomoc jest bezpłatna. Dowiedz się więcej!
Boże Narodzenie 2025. Gdzie szukać pomocy medycznej w święta?
Każdemu z nas może zdarzyć się jakaś nagła dolegliwość w czasie świąt Bożego Narodzenia. Na szczęście nawet w święta każdy może znaleźć pomoc w placówkach NFZ. Warto jeszcze przed świątecznym odpoczynkiem sprawdzić, gdzie w Warszawie szukać pomocy lekarskiej, kiedy nagle zachorujemy albo poczujemy się źle.
Nocna i świąteczna pomoc lekarska w Warszawie
W razie choroby lub złego samopoczucia w święta Bożego Narodzenia można zgłosić się do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Placówki te przyjmują pacjentów w nocy, dni wolne i święta, a część z nich zapewnia również porady pediatryczne. W Warszawie taką pomoc można otrzymać w ponad 30 miejscach.
Najbliższy punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Spis adresów jest aktualizowany na bieżąco. Można też skorzystać z mapy dostępnej na stronie pacjent.gov.pl.
Kiedy udać się do punktu nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej?
„Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy” - informuje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jak podaje NFZ, z pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej w punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w razie:
- nagłego zachorowania
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów, które sugerują bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia
- zaostrzenia dolegliwości choroby przewlekłej
- infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką
- bólów brzucha, które nie ustępują mimo stosowania leków rozkurczowych
- bólów głowy, które nie ustępują mimo stosowania leków przeciwbólowych
- biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
Wart pamiętać, by z takimi dolegliwościami nie jechać od razu na szpitalny SOR. Na Szpitalne Oddziały Ratunkowe powinni trafiać jedynie pacjenci z zagrożeniem utraty zdrowia lub życia.
Co otrzymamy podczas porady w punkcie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej?
- poradę lekarską
- zabiegi pielęgniarskie, np. zastrzyki
- zwolnienie lekarskie, jeżeli występują wskazania medyczne
- E-recepty na potrzebne leki
- w niektórych placówkach można uzyskać poradę pediatrów - przed wizytą należy jednak sprawdzić, czy w danym miejscu i dniu przyjmuje pediatra
Czy potrzeba skierowania lub rezerwacji wizyty, aby skorzystać z nocnej lub świątecznej pomocy medycznej?
Warto pamiętać, że aby skorzystać z opieki medycznej w punkcie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej niepotrzebne jest skierowanie ani wcześniejsza rezerwacja. Nie obowiązuje też rejonizacja, dlatego pomoc można otrzymać w każdej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie się mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożyło się swoją deklarację. Co ważne, pomoc medyczną otrzyma się bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.