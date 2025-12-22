Nocna i świąteczna pomoc lekarska. Gdzie szukać pomocy w Boże Narodzenie 2025?

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2025-12-22 13:50

Gdzie w Warszawie w Wigilię oraz Święta Bożego Narodzenia 2025 można udać się do lekarza w nagłych przypadkach? Czy w stolicy są przychodnie z nocną i świąteczną opieką zdrowotną? Gdzie przyjmują dzieci? Co robić, w razie nagłego zachorowania lub sytuacji wymagającej pomocy medycznej w święta? Gdzie szukać pomocy? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

Lekarz osłuchuje za pomocą stetoskopu serce pacjentki.

i

Autor: Getty Images
  • Nagłe zachorowanie w święta Bożego Narodzenia to nie problem – NFZ zapewnia dostęp do pomocy medycznej.
  • Sprawdź, gdzie w Warszawie znajdziesz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną oraz kiedy warto skorzystać z tej formy pomocy.
  • Nie potrzebujesz skierowania ani rezerwacji, a pomoc jest bezpłatna. Dowiedz się więcej!

Boże Narodzenie 2025. Gdzie szukać pomocy medycznej w święta?

Każdemu z nas może zdarzyć się jakaś nagła dolegliwość w czasie świąt Bożego Narodzenia. Na szczęście nawet w święta każdy może znaleźć pomoc w placówkach NFZ. Warto jeszcze przed świątecznym odpoczynkiem sprawdzić, gdzie w Warszawie szukać pomocy lekarskiej, kiedy nagle zachorujemy albo poczujemy się źle.

Nocna i świąteczna pomoc lekarska w Warszawie

W razie choroby lub złego samopoczucia w święta Bożego Narodzenia można zgłosić się do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Placówki te przyjmują pacjentów w nocy, dni wolne i święta, a część z nich zapewnia również porady pediatryczne. W Warszawie taką pomoc można otrzymać w ponad 30 miejscach.

Najbliższy punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Spis adresów jest aktualizowany na bieżąco. Można też skorzystać z mapy dostępnej na stronie pacjent.gov.pl.

Kiedy udać się do punktu nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej?

„Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy” - informuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jak podaje NFZ, z pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej w punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów, które sugerują bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia
  • zaostrzenia dolegliwości choroby przewlekłej
  • infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką
  • bólów brzucha, które nie ustępują mimo stosowania leków rozkurczowych
  • bólów głowy, które nie ustępują mimo stosowania leków przeciwbólowych
  • biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku

Wart pamiętać, by z takimi dolegliwościami nie jechać od razu na szpitalny SOR. Na Szpitalne Oddziały Ratunkowe powinni trafiać jedynie pacjenci z zagrożeniem utraty zdrowia lub życia.

Co otrzymamy podczas porady w punkcie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej?

  • poradę lekarską
  • zabiegi pielęgniarskie, np. zastrzyki
  • zwolnienie lekarskie, jeżeli występują wskazania medyczne
  • E-recepty na potrzebne leki
  • w niektórych placówkach można uzyskać poradę pediatrów - przed wizytą należy jednak sprawdzić, czy w danym miejscu i dniu przyjmuje pediatra

Czy potrzeba skierowania lub rezerwacji wizyty, aby skorzystać z nocnej lub świątecznej pomocy medycznej?

Warto pamiętać, że aby skorzystać z opieki medycznej w punkcie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej niepotrzebne jest skierowanie ani wcześniejsza rezerwacja. Nie obowiązuje też rejonizacja, dlatego pomoc można otrzymać w każdej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie się mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożyło się swoją deklarację. Co ważne, pomoc medyczną otrzyma się bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

BOŻE NARODZENIE
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
NFZ