Nocna i świąteczna pomoc lekarska. Gdzie szukać pomocy w Boże Narodzenie 2025?

Nagłe zachorowanie w święta Bożego Narodzenia to nie problem – NFZ zapewnia dostęp do pomocy medycznej.

Sprawdź, gdzie w Warszawie znajdziesz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną oraz kiedy warto skorzystać z tej formy pomocy.

Nie potrzebujesz skierowania ani rezerwacji, a pomoc jest bezpłatna. Dowiedz się więcej!

Boże Narodzenie 2025. Gdzie szukać pomocy medycznej w święta?

Każdemu z nas może zdarzyć się jakaś nagła dolegliwość w czasie świąt Bożego Narodzenia. Na szczęście nawet w święta każdy może znaleźć pomoc w placówkach NFZ. Warto jeszcze przed świątecznym odpoczynkiem sprawdzić, gdzie w Warszawie szukać pomocy lekarskiej, kiedy nagle zachorujemy albo poczujemy się źle.

Nocna i świąteczna pomoc lekarska w Warszawie

W razie choroby lub złego samopoczucia w święta Bożego Narodzenia można zgłosić się do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Placówki te przyjmują pacjentów w nocy, dni wolne i święta, a część z nich zapewnia również porady pediatryczne. W Warszawie taką pomoc można otrzymać w ponad 30 miejscach.

Najbliższy punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Spis adresów jest aktualizowany na bieżąco. Można też skorzystać z mapy dostępnej na stronie pacjent.gov.pl.

Kiedy udać się do punktu nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej?

„Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy” - informuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jak podaje NFZ, z pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej w punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w razie:

nagłego zachorowania

nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów, które sugerują bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

zaostrzenia dolegliwości choroby przewlekłej

infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką

bólów brzucha, które nie ustępują mimo stosowania leków rozkurczowych

bólów głowy, które nie ustępują mimo stosowania leków przeciwbólowych

biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku

Wart pamiętać, by z takimi dolegliwościami nie jechać od razu na szpitalny SOR. Na Szpitalne Oddziały Ratunkowe powinni trafiać jedynie pacjenci z zagrożeniem utraty zdrowia lub życia.

Co otrzymamy podczas porady w punkcie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej?

poradę lekarską

zabiegi pielęgniarskie, np. zastrzyki

zwolnienie lekarskie, jeżeli występują wskazania medyczne

E-recepty na potrzebne leki

w niektórych placówkach można uzyskać poradę pediatrów - przed wizytą należy jednak sprawdzić, czy w danym miejscu i dniu przyjmuje pediatra

Czy potrzeba skierowania lub rezerwacji wizyty, aby skorzystać z nocnej lub świątecznej pomocy medycznej?

Warto pamiętać, że aby skorzystać z opieki medycznej w punkcie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej niepotrzebne jest skierowanie ani wcześniejsza rezerwacja. Nie obowiązuje też rejonizacja, dlatego pomoc można otrzymać w każdej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie się mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożyło się swoją deklarację. Co ważne, pomoc medyczną otrzyma się bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

