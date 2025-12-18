Zakażenie na UW. Tych objawów nie wolno lekceważyć, mogą pojawić się nawet po 6 tygodniach

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-12-18 17:00

Na Wydziale Geologii potwierdzono przypadek zakażenia wirusem wątroby typu A. Ruszyła pilna dezynfekcja, uzupełniono dozowniki z płynem, a studenci i pracownicy dostali jasne instrukcje: obserwujcie się przez sześć tygodni i reagujcie natychmiast. O sprawie poinformował Wydział Geologii UW.

Zakażenie na UW. Tych objawów nie wolno lekceważyć, mogą pojawić się nawet po 6 tygodniach

i

Autor: geo.uwu.pl/ Materiały prasowe

Potwierdzony przypadek wirusa wątroby typu A na UW

Niepokój na jednej z największych uczelni w kraju. Władze Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przekazały oficjalny komunikat o potwierdzonym przypadku zakażenia wirusem wątroby typu A u osoby studiującej. Jak podkreślono, natychmiast podjęto działania, by ograniczyć ryzyko dalszych zakażeń.

W budynku wydziału przeprowadzono zwielokrotnione czynności dezynfekcyjne. Sprzątane i odkażane były przede wszystkim toalety, pokoje socjalne, klamki, poręcze oraz inne powierzchnie często dotykane. Na korytarzach uzupełniono dozowniki ze środkami dezynfekcyjnymi i zalecono ich regularne używanie. Wprowadzono także wzmożony nadzór sanitarny i współpracę z Sanepidem − wszystko zgodnie z zaleceniami Inspektoratu Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.

Pilne działania Wydziału Geologii po zakażeniu

Wirus wątroby typu A przenosi się głównie drogą pokarmową, tzw. fekalno-oralną, najczęściej przez brudne ręce lub skażone powierzchnie. Objawy mogą pojawić się dopiero po 2-6 tygodniach, dlatego tak ważna jest długotrwała obserwacja swojego zdrowia.

Na co zwracać uwagę? Lista objawów jest długa i niepokojąca: silne zmęczenie, osłabienie, gorączka, nudności, ból brzucha, brak apetytu, ciemne zabarwienie moczu, jasny lub odbarwiony stolec oraz zażółcenie skóry lub oczu.

Władze wydziału jasno wskazują, co zrobić w razie ich wystąpienia: nie przychodzić na zajęcia ani do pracy, skontaktować się z lekarzem POZ i poinformować o możliwym kontakcie z HAV. Lekarz może zlecić odpowiednie badania krwi.

Co zrobić w przypadku podejrzenia zakażenia HAV?

Osoby z objawami powinny również zgłosić ten fakt Inspektorowi BHP Wydziału Geologii, bez podawania danych medycznych, oraz stosować się do zaleceń lekarza i Sanepidu. Dodatkowo zalecono wyjątkowo dokładną higienę rąk, unikanie wspólnych naczyń i sztućców oraz rozważenie szczepienia poekspozycyjnego, które jest skuteczne do 14 dni od kontaktu.

Wydział Geologii UW zapewnia, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a wszystkie rekomendowane działania zostały wdrożone.

Źródło: komunikat Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Super Express Google News
Morderstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Upamiętnili 53-letnią Małgosię
Sonda
Studiowałeś lub studiujesz na Uniwersytecie Warszawskim?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
GEOLOGIA