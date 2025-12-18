Zakażenie na UW. Tych objawów nie wolno lekceważyć, mogą pojawić się nawet po 6 tygodniach

Potwierdzony przypadek wirusa wątroby typu A na UW

Niepokój na jednej z największych uczelni w kraju. Władze Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przekazały oficjalny komunikat o potwierdzonym przypadku zakażenia wirusem wątroby typu A u osoby studiującej. Jak podkreślono, natychmiast podjęto działania, by ograniczyć ryzyko dalszych zakażeń.

W budynku wydziału przeprowadzono zwielokrotnione czynności dezynfekcyjne. Sprzątane i odkażane były przede wszystkim toalety, pokoje socjalne, klamki, poręcze oraz inne powierzchnie często dotykane. Na korytarzach uzupełniono dozowniki ze środkami dezynfekcyjnymi i zalecono ich regularne używanie. Wprowadzono także wzmożony nadzór sanitarny i współpracę z Sanepidem − wszystko zgodnie z zaleceniami Inspektoratu Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.

Pilne działania Wydziału Geologii po zakażeniu

Wirus wątroby typu A przenosi się głównie drogą pokarmową, tzw. fekalno-oralną, najczęściej przez brudne ręce lub skażone powierzchnie. Objawy mogą pojawić się dopiero po 2-6 tygodniach, dlatego tak ważna jest długotrwała obserwacja swojego zdrowia.

Na co zwracać uwagę? Lista objawów jest długa i niepokojąca: silne zmęczenie, osłabienie, gorączka, nudności, ból brzucha, brak apetytu, ciemne zabarwienie moczu, jasny lub odbarwiony stolec oraz zażółcenie skóry lub oczu.

Władze wydziału jasno wskazują, co zrobić w razie ich wystąpienia: nie przychodzić na zajęcia ani do pracy, skontaktować się z lekarzem POZ i poinformować o możliwym kontakcie z HAV. Lekarz może zlecić odpowiednie badania krwi.

Co zrobić w przypadku podejrzenia zakażenia HAV?

Osoby z objawami powinny również zgłosić ten fakt Inspektorowi BHP Wydziału Geologii, bez podawania danych medycznych, oraz stosować się do zaleceń lekarza i Sanepidu. Dodatkowo zalecono wyjątkowo dokładną higienę rąk, unikanie wspólnych naczyń i sztućców oraz rozważenie szczepienia poekspozycyjnego, które jest skuteczne do 14 dni od kontaktu.

Wydział Geologii UW zapewnia, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a wszystkie rekomendowane działania zostały wdrożone.

Źródło: komunikat Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Morderstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Upamiętnili 53-letnią Małgosię Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.