Pożar na Uniwersytecie Warszawskim. Ewakuowano 200 osób

Pożar na Wydziale Geologii UW. Ewakuowano 200 osób, ogień pojawił się w rozdzielni elektrycznej

W piątkowe przedpołudnie (14 listopada) na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego doszło do poważnego pożaru. Pierwsze informacje o zadymieniu pojawiły się w okolicach godziny 10. Szybkie działanie pracowników uczelni oraz strażaków, którzy zaledwie w ciągu kilku minut pojawili się na miejscu zdarzenia, zapobiegło rozprzestrzenieniu się ognia i potencjalnej tragedii.

Pierwsze sygnały o niebezpieczeństwie pojawiły się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Żwirki i Wigury. W jednym z szachtów technicznych zauważono gęste zadymienie. Na miejsce niezwłocznie wezwano Państwową Straż Pożarną. Po przybyciu pierwszych zastępów podjęto decyzję o ewakuacji. Budynek musiało opuścić około 200 osób. Byli to zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi oraz administracyjni.

Jak słyszymy, ewakuacja przebiegła sprawnie i bez paniki. Na szczęście, jak podkreślają służby, nikomu nic się nie stało.

W akcji gaśniczej brało udział blisko 30 ratowników oraz miejska grupa operacyjna. Ratownicy między innymi sprawdzają teren przy użyciu kamer termowizyjnych i wietrzą wcześniej zadymione pomieszczenia. Ogień, jak słyszymy, najprawdopodobniej pojawił się w rozdzielni na pierwszym piętrze budynku.

- PSP otrzymała informację o pożarze na Wydziale Geologii UW około godziny 10:10. Na miejsce zadysponowano pięć zastępów oraz grupę operacyjną. Po rozpoznaniu potwierdzono, że zadymienie pochodziło z rozdzielni elektrycznej. Zabezpieczono miejsce zdarzenia i ugaszono palący się kabel. Nikt nie ucierpiał. Ewakuowano 200 osób. Działania zakończono po godzinie 11 - potwierdził "Super Expressowi" kpt. Paweł Baran.

Jak reagować podczas pożaru?

Podczas pożaru najważniejsze jest zachowanie spokoju i szybka ocena sytuacji. Jeśli ogień jest mały i masz możliwość jego ugaszenia, możesz spróbować to zrobić, pamiętając, by nie ryzykować własnego życia. Natychmiast alarmuj osoby w pobliżu i wzywaj pomoc, dzwoniąc pod numer 112 lub 998.

Unikaj również wdychania dymu. Poruszaj się nisko przy podłodze, gdzie powietrze jest czystsze, i zakryj usta oraz nos wilgotną tkaniną, jeśli to możliwe.

Jeśli pożar jest rozległy lub rozprzestrzenia się szybko, nie próbuj go samodzielnie gasić. Priorytetem jest ewakuacja. Kieruj się w stronę wyjść ewakuacyjnych, korzystaj z klatek schodowych zamiast wind i trzymaj się z dala od zadymionych pomieszczeń. Po opuszczeniu budynku udaj się w bezpieczne miejsce i nie wracaj do środka pod żadnym pozorem.

