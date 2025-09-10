Drony na Polską. Państwowa Straż Pożarna w stanie gotowosci. Jest komunikat

Drony nad Polską. Naruszenie przestrzeni powietrznej

W godzinach nocnych polska przestrzeń powietrzna na wschodzie kraju została wielokrotnie naruszona przez obiekty, zidentyfikowane jako drony. W odpowiedzi na to zdarzenie, polskie wojsko podjęło natychmiastowe działania.

Incydent ten spowodował podjęcie przez odpowiednie służby działań mających na celu zabezpieczenie terenu i zlokalizowanie wszelkich szczątków.

"Uwaga, w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynnosci służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów. Podkreślamy, że cały czas trwa operacja wojska i apelujemy o pozostanie domach. Najbardziej zagrożonymi rejonami są województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" - informuje Dowództwo Operacyjne RSZ.

Drony patrolują drogi w Lubelskiem

Gotowość służb ratunkowych. Komunikat straży pożarnej

W związku z zaistniałą sytuacją, na polecenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) na wschodzie kraju zostały postawione w stan gotowości.

„Na polecenie ministra spraw wewnętrznych i administracji siły i środki KSRG na wschodzie kraju zostały postawione w stan gotowości. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami i monitorujemy sytuację związaną z naruszeniami przestrzeni powietrznej RP przez obiekty typu dron” – przekazała Państwowa Straż Pożarna za pośrednictwem portalu X.

Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Karol Kierzkowski, w rozmowie z WP, przekazał:

„Straż pożarna jest w pełnej gotowości” – poinformował, dodając, że „jak dotąd nie wpłynęły żadne zgłoszenia” dotyczące pożarów czy wypadków związanych z tym zdarzeniem.

St. bryg. Karol Kierzkowski wyjaśnił również zakres działań PSP w obecnej sytuacji:

„Na ten moment nie ma żadnych pożarów, ani wypadków zgłoszonych. Oczywiście siły i środki systemu ratowniczo-gaśniczego zostały postawione w stan gotowości. Będziemy reagowali na wszelkie sygnały od służb. W pierwszej kolejności będzie to policja, wojsko i ewentualnie my do wsparcia, jakby coś się wydarzyło”.

Podkreśla to koordynację działań między różnymi formacjami