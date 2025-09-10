- W nocy z 9 na 10 września Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podjęło działania prewencyjne w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę.
- W polskiej przestrzeni powietrznej operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.
- Zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskami w Rzeszowie-Jasionce, Lublinie, Warszawie i Modlinie, co spowodowało utrudnienia w ruchu lotniczym i opóźnienia lotów.
Alarm w Polsce! Wojsko w akcji po zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę
Po zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podjęło działania prewencyjne mające na celu zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej. W komunikacie wydanym w nocy z wtorku na środę, DORSZ poinformowało o aktywności polskich oraz sojuszniczych statków powietrznych. Systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego zostały postawione w stan najwyższej gotowości.
Zamknięta przestrzeń powietrzna nad lotniskami
W związku z „nieplanowanymi działaniami militarnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa”, zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem Rzeszów-Jasionka oraz lotniskiem w Lublinie. Decyzja ta wpłynęła na funkcjonowanie tych portów lotniczych, powodując opóźnienia i zmiany w rozkładzie lotów.
Zamknięcie przestrzeni powietrznej dotyczyło również lotnisk w Warszawie i Modlinie, co dodatkowo utrudniło ruch lotniczy w Polsce. Pasażerowie powinni na bieżąco sprawdzać status swoich lotów i przygotować się na ewentualne opóźnienia.
Komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
- Uwaga, w nocy z 9 na 10 września 2025 r. Federacja Rosyjska wykonuje kolejne zmasowane uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.
Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru.
Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.