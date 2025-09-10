Nagły alarm! Wojsko poderwało samoloty. "Operują polskie i sojusznicze statki powietrzne"

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-09-10 7:16

W nocy z wtorku na środę (9/10 września) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o podjęciu działań prewencyjnych w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Polskie i sojusznicze statki powietrzne operują w naszej przestrzeni, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

F-16

i

Autor: Gerard van der Schaaf, Wikimedia Commons/ CC0 2.0
  • W nocy z 9 na 10 września Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podjęło działania prewencyjne w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę.
  • W polskiej przestrzeni powietrznej operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.
  • Zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskami w Rzeszowie-Jasionce, Lublinie, Warszawie i Modlinie, co spowodowało utrudnienia w ruchu lotniczym i opóźnienia lotów.

Alarm w Polsce! Wojsko w akcji po zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę

Po zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podjęło działania prewencyjne mające na celu zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej. W komunikacie wydanym w nocy z wtorku na środę, DORSZ poinformowało o aktywności polskich oraz sojuszniczych statków powietrznych. Systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego zostały postawione w stan najwyższej gotowości.

Zamknięta przestrzeń powietrzna nad lotniskami

W związku z „nieplanowanymi działaniami militarnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa”, zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem Rzeszów-Jasionka oraz lotniskiem w Lublinie. Decyzja ta wpłynęła na funkcjonowanie tych portów lotniczych, powodując opóźnienia i zmiany w rozkładzie lotów.

Zamknięcie przestrzeni powietrznej dotyczyło również lotnisk w Warszawie i Modlinie, co dodatkowo utrudniło ruch lotniczy w Polsce. Pasażerowie powinni na bieżąco sprawdzać status swoich lotów i przygotować się na ewentualne opóźnienia.

Komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

- Uwaga, w nocy z 9 na 10 września 2025 r. Federacja Rosyjska wykonuje kolejne zmasowane uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru.

Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.

