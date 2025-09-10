W nocy z 9 na 10 września Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podjęło działania prewencyjne w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę.

Po zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podjęło działania prewencyjne mające na celu zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej. W komunikacie wydanym w nocy z wtorku na środę, DORSZ poinformowało o aktywności polskich oraz sojuszniczych statków powietrznych. Systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego zostały postawione w stan najwyższej gotowości.

Zamknięta przestrzeń powietrzna nad lotniskami

W związku z „nieplanowanymi działaniami militarnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa”, zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem Rzeszów-Jasionka oraz lotniskiem w Lublinie. Decyzja ta wpłynęła na funkcjonowanie tych portów lotniczych, powodując opóźnienia i zmiany w rozkładzie lotów.

Zamknięcie przestrzeni powietrznej dotyczyło również lotnisk w Warszawie i Modlinie, co dodatkowo utrudniło ruch lotniczy w Polsce. Pasażerowie powinni na bieżąco sprawdzać status swoich lotów i przygotować się na ewentualne opóźnienia.

Komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

- Uwaga, w nocy z 9 na 10 września 2025 r. Federacja Rosyjska wykonuje kolejne zmasowane uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru.

Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.

