Rosyjskie drony w powietrzu. Zamknięte lotniska w Polsce. Pilny komunikat służb

W nocy Rosjanie przeprowadzili zmasowane ataki na Ukrainę. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o „wielokrotnym naruszeniu” polskiej przestrzeni powietrznej „przez obiekty typu dron”. – Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów – czytamy w komunikacie.

❗️W wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron. Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli.Na… pic.twitter.com/w9ygKlRh8V— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025

Ruch lotniczy nad wschodnią i centralną Polską został wstrzymany. Samoloty nie startują i nie lądują na lotniskach Chopina w Warszawie, w Modlinie, Rzeszowie i Lublinie. – Z powodu działania służb państwowych i wojska w celu zapewnienia bezpieczeństwa, przestrzeń powietrzna nad częścią kraju, w tym nad Lotniskiem Chopina, została czasowo zamknięta. Lotnisko pozostaje otwarte, ale aktualnie nie odbywają się operacje lotnicze. Wszystkich pasażerów prosimy o śledzenie oficjalnych komunikatów państwowych oraz linii lotniczych. Aktualizacja informacji będzie publikowana poprzez edycję tego komunikatu – przekazało tuż przed godz. 5 rano Lotnisko Chopina.

