Rosyjskie drony w powietrzu. Zamknięte lotniska w Polsce. Pilny komunikat służb

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-09-10 6:53

Uziemione samoloty i odwołane loty w czterech lotniskach. Trwa operacja wojskowa po tym, jak rosyjskie drony wleciały do Polski. – Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne – przekazało nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Lotnisko Chopina w Warszawie

i

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS Lotnisko Chopina w Warszawie

Rosyjskie drony w powietrzu. Zamknięte lotniska w Polsce. Pilny komunikat służb

W nocy Rosjanie przeprowadzili zmasowane ataki na Ukrainę. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o „wielokrotnym naruszeniu” polskiej przestrzeni powietrznej „przez obiekty typu dron”. – Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów – czytamy w komunikacie.

Drony
34 zdjęcia

Ruch lotniczy nad wschodnią i centralną Polską został wstrzymany. Samoloty nie startują i nie lądują na lotniskach Chopina w Warszawie, w Modlinie, Rzeszowie i Lublinie. – Z powodu działania służb państwowych i wojska w celu zapewnienia bezpieczeństwa, przestrzeń powietrzna nad częścią kraju, w tym nad Lotniskiem Chopina, została czasowo zamknięta. Lotnisko pozostaje otwarte, ale aktualnie nie odbywają się operacje lotnicze. Wszystkich pasażerów prosimy o śledzenie oficjalnych komunikatów państwowych oraz linii lotniczych. Aktualizacja informacji będzie publikowana poprzez edycję tego komunikatu – przekazało tuż przed godz. 5 rano Lotnisko Chopina.

Słyszałem jak dron leci nad nami
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRONY
MODLIN
LOTNISKO CHOPINA