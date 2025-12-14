Dlaczego na Mazowszu zawyją syreny? Zacznie się już jutro i potrwa kilka dni

Od 15 do 18 grudnia na Mazowszu odbędą się ćwiczenia pod kryptonimem "Syrena-25".

W tych dniach, między 8 a 15, usłyszycie syreny alarmowe, emitujące ciągły, jednominutowy dźwięk.

Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski uspokaja, że to tylko testy systemu ostrzegania, nie ma realnego zagrożenia.

Ćwiczenia "Syrena-25" na Mazowszu. Kiedy usłyszymy syreny alarmowe?

W dniach 15-18 grudnia, w godzinach 8-15, na Mazowszu zawyją syreny. W trakcie ćwiczeń emitowany będzie ciągły, jednominutowy dźwięk syren alarmowych, zarówno na ogłoszenie, jak i odwołanie alarmu. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski podkreśla, że „sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego oraz wewnętrznych procedur reagowania”.

Apel wojewody: Zachowaj spokój!

Wojewoda Mariusz Frankowski zaapelował do mieszkańców Mazowsza o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań. „Sygnały emitowane w trakcie ćwiczenia Syrena-25 nie oznaczają realnego zagrożenia” – uspokaja wojewoda.

Dlaczego testowanie systemów alarmowych jest tak ważne?

Regularne sprawdzanie sprawności systemów alarmowych jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Dzięki takim ćwiczeniom służby mogą zweryfikować, czy system działa prawidłowo, a mieszkańcy mają okazję zapoznać się z dźwiękiem syren i wiedzieć, jak reagować w przypadku realnego zagrożenia.