Dlaczego na Mazowszu zawyją syreny? Zacznie się już jutro i potrwa kilka dni

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2025-12-14 8:53

Ważna wiadomość dla mieszkańców Mazowsza. W dniach 15-18 grudnia, w godzinach 8-15, na terenie całego województwa rozlegną się dźwięki syren alarmowych. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski apeluje o zachowanie spokoju i wyjaśnia cel akcji.

Syreny alarmowe

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Wysoki, metalowy słup w kolorze szarym dominuje centralnie w kadrze, podtrzymując platformę z czterema szarymi megafonami skierowanymi w różne strony. Na szczycie słupa, pośrodku megafonów, znajduje się małe, okrągłe urządzenie z pionowymi otworami i anteną. W tle rozciąga się jasne, zachmurzone niebo, a u dołu obrazu widoczne są niewyraźne, ciemne sylwetki budynków.
Super Express Google News
  • Od 15 do 18 grudnia na Mazowszu odbędą się ćwiczenia pod kryptonimem "Syrena-25".
  • W tych dniach, między 8 a 15, usłyszycie syreny alarmowe, emitujące ciągły, jednominutowy dźwięk.
  • Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski uspokaja, że to tylko testy systemu ostrzegania, nie ma realnego zagrożenia.

Ćwiczenia "Syrena-25" na Mazowszu. Kiedy usłyszymy syreny alarmowe?

W dniach 15-18 grudnia, w godzinach 8-15, na Mazowszu zawyją syreny. W trakcie ćwiczeń emitowany będzie ciągły, jednominutowy dźwięk syren alarmowych, zarówno na ogłoszenie, jak i odwołanie alarmu. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski podkreśla, że „sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego oraz wewnętrznych procedur reagowania”.

Syreny zawyły na alarm w Warszawie. Tak reagowali warszawiacy

Polecany artykuł:

Syreny alarmowe zawyją na Mazowszu! Jest komunikat

Apel wojewody: Zachowaj spokój!

Wojewoda Mariusz Frankowski zaapelował do mieszkańców Mazowsza o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań. „Sygnały emitowane w trakcie ćwiczenia Syrena-25 nie oznaczają realnego zagrożenia” – uspokaja wojewoda.

Dlaczego testowanie systemów alarmowych jest tak ważne?

Regularne sprawdzanie sprawności systemów alarmowych jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Dzięki takim ćwiczeniom służby mogą zweryfikować, czy system działa prawidłowo, a mieszkańcy mają okazję zapoznać się z dźwiękiem syren i wiedzieć, jak reagować w przypadku realnego zagrożenia.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SYRENY ALARMOWE
SYRENY
DLACZEGO WYJĄ SYRENY
CO OZNACZA WYCIE SYRENY