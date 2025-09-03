Rok temu rozpędzone BMW z trzema mężczyznami wbiło się na ul. Vogla w drzewo i spłonęło

Do dramatycznego wypadku doszło 3 maja ubiegłego roku. Kierowca BMW pędził ul. Vogla z prędkością ponad 170 km/h. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, auto wpadło w poślizg i uderzyło w drzewo oraz ogrodzenie posesji. Zginęło trzech mężczyzn. Śledczy ustalili, że bezpośrednią przyczyną tragedii była nadmierna prędkość.

Historia wstrząsnęła mieszkańcami Wilanowa. W mediach społecznościowych pojawiły się dramatyczne pożegnania bliskich ofiar. Dziś − ponad rok po tragedii − ul. Vogla doczekała się gruntownych zmian.

Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że zakończeniu dobiegają prace w rejonie skrzyżowania z ul. Przyczółkową i Branickiego. Zwiększono przepustowość wylotu, wydłużono pasy ruchu, powstał brakujący chodnik oraz ciąg pieszo-rowerowy. Modernizacja objęła także sieci podziemne, oświetlenie i sygnalizację.

Jednocześnie urzędnicy zajęli się bezpieczeństwem na dalszym odcinku ul. Vogla − pomiędzy numerami 19 a 31. To właśnie tam znajdują się trzy przejścia dla pieszych, które w audycie bezpieczeństwa z lat 2016-2020 otrzymały bardzo niskie oceny. Dwa z nich: przy przystankach „Vogla-Morysin” i „Ogrody Działkowe Wilanówka”, uzyskały najniższą możliwą notę „0”. Pomiary prędkości wykazały tam wyniki znacznie powyżej dopuszczalnych limitów, a audytorzy zauważyli nawet wyprzedzanie na pasach.

− Zbyt wysoka prędkość pojazdów w rejonie przystanków jest niedopuszczalna − podkreślają drogowcy. Właśnie dlatego przed każdym z trzech przejść zamontowano progi zwalniające. Zmiana dotyczy także skrzyżowania z ul. Ruczaj.

Nowe rozwiązania mają realnie poprawić bezpieczeństwo. Progi fizycznie uniemożliwiają kierowcom rozwijanie dużych prędkości, co było główną bolączką ul. Vogla. Teraz podobne sytuacje, jak zeszłoroczny wypadek, mają być znacznie mniej prawdopodobne.

Mieszkańcy Wilanowa od dawna apelowali o zmiany. Dziś mogą odetchnąć z ulgą. Ulica, która rok temu zyskała ponurą sławę „ulicy śmierci”, została wreszcie zabezpieczona.

