Wspólnota Sant’Egidio po raz kolejny organizuje „Święta z Ubogimi”, zapraszając do wspólnego stołu tych, którzy na co dzień zmagają się z wykluczeniem.

W Warszawie planowane jest ugoszczenie aż 450 osób. Na każdego czekać będzie nie tylko ciepły posiłek, ale też miejsce przy starannie przygotowanym stole, życzliwi ludzie, a nawet prezenty i kolędy śpiewane na żywo. To coś więcej niż obiad. To gest przyjaźni i nadziei. Ale aby to wszystko mogło się wydarzyć, potrzebna jest pomoc.

Jak możesz dołączyć do tej niezwykłej inicjatywy?

Wspólnota Sant’Egidio podkreśla, że każdy może wnieść swój wkład. Nie musisz dysponować dużymi środkami, aby realnie pomóc. Możliwości jest wiele, a każda z nich ma ogromne znaczenie.

Jeśli masz trochę wolnego czasu, możesz zostać wolontariuszem. Poszukiwane są osoby do:

Tworzenia dekoracji: stroiki, ozdoby świąteczne, które upiększą stoły.

Wsparcia muzycznego: śpiewanie kolęd lub gra na instrumencie.

Pomocy logistycznej: osoby z samochodami do przewożenia rzeczy, a także silne ręce do ich noszenia i ustawiania.

Pierwsze spotkanie organizacyjne dla wolontariuszy odbędzie się w siedzibie wspólnoty (ul. Wspólna 61 lok. 103) w czwartek 4 grudnia o godz. 17.30. Kolejne terminy to: wtorek 9 grudnia o godz. 18.30, sobota 13 grudnia o godz. 18.30 i poniedziałek 15 grudnia o godz. 18.00.

Wsparcie finansowe. Ciepły posiłek dla potrzebujących

Jeśli wolicie wesprzeć inicjatywę finansowo, możesz dołożyć się do kosztów obiadów. Koszt jednego obfitego posiłku to 50 zł. Wspólnota prowadzi zbiórkę na ten cel, a także na przygotowanie paczek z żywnością.

Zbiórka prezentów

Prezenty to ważny element świątecznego spotkania. Nie chodzi jednak o luksusowe podarunki, ale o rzeczy, które realnie przydadzą się osobom w kryzysie bezdomności. Wśród potrzebnych artykułów znajdują się:

Ciepłe kurtki i buty

Śpiwory i koce

Bielizna termiczna

Termosy i kubki termiczne

Plecaki i torby sportowe

Latarki

Męskie kosmetyki i słodycze

Pamiętajcie, że przyjmowane są tylko nowe rzeczy. Prezenty można przynosić do 18 grudnia w każdy poniedziałek (godz. 18-20) do Szafy Przyjaciół (ul. Tamka 4a) lub w każdy czwartek (godz. 18-19.45) do Domu Wspólnoty (ul. Wspólna 61 lok. 103).

Gdzie szukać więcej informacji?

Jeśli chcecie włączyć się w pomoc, zgłoście się przez formularz na stronie www.santegidio.pl/swieta-z-ubogimi.

Podobne inicjatywy odbędą się również w Poznaniu, gdzie Wspólnota Sant’Egidio planuje ugościć ubogich, bezdomnych, a także przygotować upominki dla mieszkańców DPS-ów i dzieci romskich. Tradycja świątecznego obiadu z ubogimi narodziła się w Rzymie w 1982 roku i od tamtej pory rozprzestrzeniła się na cały świat, łącząc ludzi w geście solidarności i przyjaźni. W ubiegłym roku ponad 250 tysięcy osób w 70 krajach skorzystało z tej niezwykłej gościnności.

Wspólnota Sant’Egidio, działająca od 1968 roku, skupia się na budowaniu mostów przyjaźni z najbardziej marginalizowanymi. To inicjatywa, która udowadnia, że Boże Narodzenie to przede wszystkim czas dzielenia się dobrem i otwierania serc na drugiego człowieka. Dołącz do nich i spraw, aby te święta były naprawdę wyjątkowe!

