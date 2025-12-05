Matka wycięła córce dziecko z brzucha. Horror w lesie

Matka brutalnie zabiła ciężarną córkę. Wycięła jej dziecko z brzucha w lesie

Koszmarne doniesienia ze Stanów Zjednoczonych! Zatrzymano wyjątkowo okrutnych morderców, a szczegóły ich czynów wprost nie mieszczą się w głowie. Na szczęście matka potwór i jej kochanek są już za kratkami. Co się stało? Rebecca Park (+22 l.) będąca w dziewiątym miesiącu ciąży wybrała się 3 listopada do swojej matki mieszkającej w Boon Township w stanie Michigan. Gdy długo nie wracała, jej bliscy zaczęli się niepokoić, aż w końcu zgłosili zaginięcie na policję. Wśród tych, którzy szukali Rebeki wszędzie, gdzie tylko się dało, był jej biologiczny ojciec, który już dawno temu rozstał się z jej matką. To właśnie on trzy tygodnie później dokonał makabrycznego odkrycia na terenie Manistee National Forest w hrabstwie Wexford. Ciało kobiety leżało w lesie. Rebecca nie żyła i miała straszne obrażenia brzucha. Dziecka nigdzie nie było... Zrozpaczony mężczyzna zawiadomił policję i wkrótce na jaw wyszły równie straszne fakty.

Prokurator o aresztowanych: "To uosobienie zła". Ciała dziecka nadal nie odnaleziono

Aresztowano Cortney Bartholomew (40 l.), matkę 22-latki i ojczyma ofiary, Bradly’ego Bartholomew (47 l.). Prokuratura cytowana przez AP podała, że para zwabiła Rebekę do domu, a potem wepchnęła ją do samochodu i wywiozła do lasu. Tam wspólnie atakowali ją nożem i wycięli jej dziecko nożem z brzucha. Niestety, w tej chwili Rebecca mogła jeszcze żyć. Oskarżeni usłyszeli m.in. zarzuty zabójstwa pierwszego stopnia oraz tortur. Odmówiono wyznaczenia za nich kaucji. "To uosobienie zła" – powiedziała sędziemu o aresztowanych prokurator hrabstwa Wexford, Johanna Carey. Co mogło być motywem tej makabry? Tego jeszcze nie wiadomo. Nie odnaleziono też ciała dziecka, jednak śledczy są pewni, że ono również nie żyje. Poszukiwania ciała trwają.

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią

⚠️ WARNING: This post describes murder, torture, & fetal abductionThe biological mother and stepfather of Rebecca Park, 22, who was 39 weeks pregnant, have been arrested & charged with her murder after her body was found in Huron Manistee National Forest. Cortney Bartholomew,… pic.twitter.com/CKJfN6231w— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 3, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Tytani intelektu powalczą o komplet! Pytanie 1 z 10 Stolicą Australii jest: Sydney Canberra Melbourne Perth Następne pytanie