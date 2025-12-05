Szok w ramówce! "Randka w ciemno" znika z programu telewizyjnego

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-12-05 9:14

Widzowie kultowego programu "Randka w ciemno" muszą przygotować się na nietypowe zmiany w emisji. W grudniu produkcja znika z ramówki na jeden dzień, by tydzień później wrócić ze zdwojoną dawką emocji. Stacja zdecydowała się na wyjątkowy układ premierowych odcinków, który z pewnością zaskoczy fanów programu.

"Randka w ciemno" od lat przyciąga przed ekrany wierną publiczność, która śledzi kolejne spotkania singli szukających miłości bez uprzedzeń i oceniania po wyglądzie. Grudniowa ramówka przynosi jednak pewne zamieszanie. Choć wielu widzów przyzwyczaiło się do regularnej emisji programu, pierwszy weekend miesiąca okaże się wyjątkiem. Tego dnia popularnego formatu próżno szukać w telewizyjnym planie.

"Randka w ciemno" znika z programu

6 grudnia "Randka w ciemno" nie zostanie wyemitowana. Stacja zdecydowała się w tym terminie na zmiany programowe, co oznacza przerwę w emisji odcinka. Dla fanów programu to z pewnością rozczarowująca informacja, zwłaszcza że wiele osób traktuje randkowy format jako stały element swojego popołudnia.

Na szczęście twórcy przygotowali dla widzów wielką rekompensatę. Już 13 grudnia 2025 roku program powróci w wyjątkowej formule. Tego dnia zostaną pokazane aż dwa premierowe odcinki - pierwszy o godzinie 16:30, a drugi o 17:30. To jednak nie koniec niespodzianek. Identyczna sytuacja powtórzy się 20 grudnia 2025 roku, kiedy również zaplanowano podwójną emisję o tych samych godzinach.

Podwójne odcinki oznaczają więcej emocji, więcej randek i jeszcze więcej nieoczekiwanych zwrotów akcji! Widzowie będą mogli śledzić losy uczestników niemal bez przerwy, co z pewnością zwiększy napięcie i zaangażowanie. Dla osób, które oburzyły się brakiem programu 6 grudnia, będzie to okazja do nadrobienia randkowych wrażeń z nawiązką.

Zmiany w ramówce pokazują, że grudzień zapowiada się wyjątkowo intensywnie, zarówno dla uczestników programu, jak i dla jego fanów. Nie możemy się doczekać!

