"Randka w ciemno" w rytmie rapu i bizantyjskiego śpiewu! Najbardziej muzyczny odcinek w historii programu

Przed nami 8. odcinek nowego wydania "Randki w ciemno". Program prowadzi Piotr Gąsowski, a po dwóch stronach wachlarza, jak za dawnych lat, spotykają się osoby, które pragną znaleźć drugą połówkę.

W pierwszej rozgrywce o serce Natalii – 23-letniej hostessy i kosmetolog, miłośniczki techno – powalczy Łukasz "Zorian" (29 lat), trener mentalny, raper i tancerz. Nie tylko odpowiadał na pytania, ale zaprezentował próbkę swojego rapu na żywo, wzbudzając aplauz publiczności. Obok niego pojawią się Bartek – handlowiec z pozytywnym nastawieniem, oraz Patryk – grafik i fan siłowni.

Druga rozgrywka to prawdziwa muzyczna niespodzianka! Wybierający – Robert (60 lat), muzyk z wykształcenia – zaprezentuje śpiew bizantyjski, który studiował w Atenach. A to nie koniec – Edyta (44 lata), policjantka z pasją do gitary, zaśpiewa romantyczny utwór, który zachwycił samego prowadzącego Piotra Gąsowskiego!

Premiera: 29 listopada, godz. 16:30. Będzie rytm, będą emocje, będzie magia dźwięku!

"Randka w ciemno" wróciła i to z hukiem!

"Randka w ciemno" to format, który wielu widzom kojarzy się z młodością i początkami komercyjnej telewizji w Polsce. Uczestnicy wybierają partnera lub partnerkę, kierując się wyłącznie głosem i odpowiedziami na pytania – wygląd pozostaje tajemnicą do samego końca. Piotr Gąsowski podkreśla, że właśnie to nadaje programowi unikalny charakter.

Mówi się miłość od pierwszego wejrzenia, a tu mamy miłość od pierwszego słyszenia. Głos, elokwencja, poczucie humoru – to potrafi naprawdę oczarować - tłumaczył aktor w "Halo, tu Polsat.

I dodał:

Lepiej wypadają kobiety. One przychodzą z poważną chęcią poznania kogoś, często faceci traktują to mniej serio.

Gąsowski podkreślił jednak, że wśród panów też zdarzają się prawdziwe perełki – tacy, którzy potrafią wzruszyć i rozczulić nawet prowadzącego. Na pytanie o to, co decyduje o sukcesie w programie, Gąsowski odpowiedział jednoznacznie: nie wygląd, a emocje.

Patrzeć trzeba w oczy, bo to one są odzwierciedleniem duszy. Tam zapisane jest wszystko. A w "Randce w ciemno" najpierw słychać głos, i to on potrafi rozkochać.

Oglądacie nową "Randkę w ciemno"?

