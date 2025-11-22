Niespodzianki i iskry między uczestnikami! Co wydarzyło się w 7. odcinku "Randki w ciemno"?

Iwona Janczewska
2025-11-22 17:53

7. odcinek "Randki w ciemno" dostarczył widzom mnóstwo emocji, szczerych odpowiedzi i zaskakujących wyborów. Pod czujnym okiem Piotra Gąsowskiego i głosem Kamili Ryciak uczestnicy udowodnili, że rozmowa wciąż jest najlepszym początkiem miłości.

W pierwszej rozgrywce "Randki w ciemno" Marian – miłośnik motoryzacji i adrenaliny – spotkał trzy wyjątkowe singielki. Po serii pytań i trudnych decyzji jego serce zdobyła Małgosia, energiczna nauczycielka wychowania fizycznego. Para szybko złapała dobry kontakt, a ich randka zapowiada się obiecująco.

Druga część programu "Randka w ciemno" należała do Marty, która szukała mężczyzny z charakterem i wartościami. Spośród trzech kandydatów wybrała Marka – współczesnego donkiszota, pełnego pasji i pozytywnej energii. Między nimi również pojawiła się iskra, a rozmowy wskazują na szansę na dalszą znajomość.

Pierwsza rozgrywka w "Randce w ciemno"

Kandydatka numer 1 to 68-letnia Elżbieta

Uwielbia rock'n'rolla, nocne biesiady i zachody słońca. Szuka mężczyzny gotowego wskoczyć na jej wielki, piękny motocykl i ruszyć w podróż pełną niespodzianek.

Kandydatka numer 2 to 66-letnia Barbara

Basia to mistrzyni brydża, miłośniczka zwierząt i długich spacerów - z bogatym życiem kulturalnym. W wolnych chwilach zajmuje się ogrodnictwem, ale ma jeszcze kilka rabatek do ogarnięcia.

Kandydatka numer 3 to 56-letnia Małgosia

Małgosia to nauczycielka wychowania fizycznego. Podobno jej wadą jest prawdomówność, a zaletą hedonizm, czyli jak nieźle narozrabia, to na pewno się do tego przyzna.

Wybierający: Marian to 65-letni pasjonat motoryzacji

Marian to 65-letni pasjonat koni mechanicznych, ekstremalnych przygód i ognistego tańca. Lubi ryzyko i adrenalinę. Choć twierdzi, że w życiu już nic go nie zaskoczy, to wciąż czeka na kobietę, dla której straci głowę i wyskoczy z butów.

Marian wyznał, że:

Ja poszukuję kobiety wyrozumiałej na moje szaleństwa. Trochę, żeby nie bała się tych wyzwań, które ja jeszcze mam przed sobą.

65-latek z zadał kandydatkom następujące pytania:

  • Jeśli skradniesz moje serce, zrobię dla ciebie wiele. Nawet przejdę boso przez półpolski. A co byś była w stanie zrobić dla miłości?
  • Moim sposobem na podryw jest żart i poczucie humoru. A jakie ty masz techniki flitu i jakbyś mnie uwodziła?
  • Mam czworo dzieci. Jak wyobrażasz sobie relacje z nimi, gdybyśmy byli parą?
  • Bardzo lubię kobiece krągłości. A ty, którą część ciała lubisz najbardziej swoją? I dlaczego?

Marian w pierwszej kolejności odrzucił Barbarę, następnie Elżbietę. Wybranką 65-latka została Małgosia!

Marian i Małgosia – pierwsza para 7 odcinka "Randki w ciemno"

Małgosia w randkowym busie wyznała, że jest zadowolona w wizualnych aspektów, prezentowanych przez Marina:

Marian zapunktował, bo po pierwsze wybrał mnie, to już ma plusa chłopak. Zwróciłabym na niego uwagę, bo jest przystojny, w miarę wysportowana sylwetka i sympatyczny wyraz twarzy ma – podkreśliła. Jakieś fluidy są, motyli w brzuchu jeszcze nie czuję, ale pójdzie ze mną do kina, do teatru, to może poczuję

– dodała singielka.

Złapaliśmy się oboje na scenie za rękę od razu, widać, że już pierwsza oznaka jakiejś tam znajomości, nie?

– zauważył Marian.

Druga rozgrywka w "Randce w ciemno"

Poznajmy zatem panów, którzy tej miłości szukają- prowadzący Piotr Gąsowski tak właśnie rozpoczął 2 rozgrywkę odcinka!

Kandydat numer 1 to 48-letni Marek

Pracuje na turbinach wiatrowych, sam o sobie mawia, że jest współczesnym donkiszotem. Ale nie walczy z wiatrakami, tylko z samotnością. Jest miłośnikiem feng shui i kobiecej energii. Ma wiele talentów, ale skromność do nich nie należy.

Kandydat numer 2 to 40-letni Aleksander

Jest 40-letnim artystą, plastykiem. Ma silny związek z Bogiem, ale chciałby też z kobietą. Chętnie poprowadzi ją w tańcu przez życiowe przygody. Doceni poczucie rytmu i poczucie humoru. Zmysł artystyczny jest dodatkowo punktowany.

Kandydat numer 3 to 48-letni Jarek

Jarek jest analitykiem finansowym. Astrologiczny baran, uparty w życiu i biznesie. Sukces to jego codzienność, ale póki co nie w miłości. Szuka kobiety kochającej piłkę nożną. Dla tej jedynej poświęci bardzo dużo, ale na pewno nie zmieni barw drużyny.

Wybierająca – 43-letnia Marta

Marta, 43-letnia protetyk słuchu, miłośniczka buldogów francuskich, pływania i przytulania się do drzew. Zna się na słodkich przyjemnościach, które potrafią rozbudzić zmysły. Szuka mężczyzny, który będzie jak pralina z chili. Trochę słodki, trochę ostry i pięknie opakowany.

Marta szuka mężczyzny bystrego, jak sama podkreśla, ważne jest dla niej, by jej wybranek miał: - wartości, które poprowadzą nas przez wspólne życie.

Marta zadała singlom kilka następujących pytań:

  • Moją pasją i drugą pracą jest tworzenie czekoladek. Gdybyś był czekoladką, to jaką?
  • Jak byś opisał swój stosunek do pieniędzy?
  • Gdyby miało nie być jutra, to jak byś spędził ze mną ten ostatni dzień?
  • Słuchajcie, w takim razie wyobraźcie sobie, że spędzamy namiętną niedzielę w łóżku. Dzwonią moi rodzice z niezapowiedzianą wizytą. Co robisz?
  • Boję się pająków. A ty czego się boisz?
  • I gdyby nasz pierwszy raz był tańcem, to jaki byłby to taniec? Opisz tempo, klimat, charakter tego tańca.

Po odrzuceniu dwóch kandydatów, z którymi singielka, nie uda się na randkę – przyszedł czas na wielki finał!

Marta i Marek – druga para 7 odcinka "Randki w ciemno"

Marta uzasadniła swój wybór, zwracając się do Marka:

Od samego początku gdzieś tam twój głos był na tyle intrygujący i mocno przebijał się przez innych uczestników, że się zatrzymywałam zawsze na twoich odpowiedziach.

Sądzę, że może być jak najbardziej z tego jakaś kontynuacja, bo poczułem pewien flow, taką swobodę i coś między nami zaiskrzyło

– skwitował Marek

