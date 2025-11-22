Niespodzianki i iskry między uczestnikami! Co wydarzyło się w 7. odcinku "Randki w ciemno"?

W pierwszej rozgrywce "Randki w ciemno" Marian – miłośnik motoryzacji i adrenaliny – spotkał trzy wyjątkowe singielki. Po serii pytań i trudnych decyzji jego serce zdobyła Małgosia, energiczna nauczycielka wychowania fizycznego. Para szybko złapała dobry kontakt, a ich randka zapowiada się obiecująco.
Druga część programu "Randka w ciemno" należała do Marty, która szukała mężczyzny z charakterem i wartościami. Spośród trzech kandydatów wybrała Marka – współczesnego donkiszota, pełnego pasji i pozytywnej energii. Między nimi również pojawiła się iskra, a rozmowy wskazują na szansę na dalszą znajomość.
Pierwsza rozgrywka w "Randce w ciemno"
Kandydatka numer 1 to 68-letnia Elżbieta
Uwielbia rock'n'rolla, nocne biesiady i zachody słońca. Szuka mężczyzny gotowego wskoczyć na jej wielki, piękny motocykl i ruszyć w podróż pełną niespodzianek.
Basia to mistrzyni brydża, miłośniczka zwierząt i długich spacerów - z bogatym życiem kulturalnym. W wolnych chwilach zajmuje się ogrodnictwem, ale ma jeszcze kilka rabatek do ogarnięcia.
Kandydatka numer 3 to 56-letnia Małgosia
Małgosia to nauczycielka wychowania fizycznego. Podobno jej wadą jest prawdomówność, a zaletą hedonizm, czyli jak nieźle narozrabia, to na pewno się do tego przyzna.
Wybierający: Marian to 65-letni pasjonat motoryzacji
Marian to 65-letni pasjonat koni mechanicznych, ekstremalnych przygód i ognistego tańca. Lubi ryzyko i adrenalinę. Choć twierdzi, że w życiu już nic go nie zaskoczy, to wciąż czeka na kobietę, dla której straci głowę i wyskoczy z butów.
Marian wyznał, że:
Ja poszukuję kobiety wyrozumiałej na moje szaleństwa. Trochę, żeby nie bała się tych wyzwań, które ja jeszcze mam przed sobą.
65-latek z zadał kandydatkom następujące pytania:
- Jeśli skradniesz moje serce, zrobię dla ciebie wiele. Nawet przejdę boso przez półpolski. A co byś była w stanie zrobić dla miłości?
- Moim sposobem na podryw jest żart i poczucie humoru. A jakie ty masz techniki flitu i jakbyś mnie uwodziła?
- Mam czworo dzieci. Jak wyobrażasz sobie relacje z nimi, gdybyśmy byli parą?
- Bardzo lubię kobiece krągłości. A ty, którą część ciała lubisz najbardziej swoją? I dlaczego?
Marian w pierwszej kolejności odrzucił Barbarę, następnie Elżbietę. Wybranką 65-latka została Małgosia!
Marian i Małgosia – pierwsza para 7 odcinka "Randki w ciemno"
Małgosia w randkowym busie wyznała, że jest zadowolona w wizualnych aspektów, prezentowanych przez Marina:
Marian zapunktował, bo po pierwsze wybrał mnie, to już ma plusa chłopak. Zwróciłabym na niego uwagę, bo jest przystojny, w miarę wysportowana sylwetka i sympatyczny wyraz twarzy ma – podkreśliła. Jakieś fluidy są, motyli w brzuchu jeszcze nie czuję, ale pójdzie ze mną do kina, do teatru, to może poczuję
– dodała singielka.
Złapaliśmy się oboje na scenie za rękę od razu, widać, że już pierwsza oznaka jakiejś tam znajomości, nie?
– zauważył Marian.
Druga rozgrywka w "Randce w ciemno"
Poznajmy zatem panów, którzy tej miłości szukają- prowadzący Piotr Gąsowski tak właśnie rozpoczął 2 rozgrywkę odcinka!
Kandydat numer 1 to 48-letni Marek
Pracuje na turbinach wiatrowych, sam o sobie mawia, że jest współczesnym donkiszotem. Ale nie walczy z wiatrakami, tylko z samotnością. Jest miłośnikiem feng shui i kobiecej energii. Ma wiele talentów, ale skromność do nich nie należy.
Kandydat numer 2 to 40-letni Aleksander
Jest 40-letnim artystą, plastykiem. Ma silny związek z Bogiem, ale chciałby też z kobietą. Chętnie poprowadzi ją w tańcu przez życiowe przygody. Doceni poczucie rytmu i poczucie humoru. Zmysł artystyczny jest dodatkowo punktowany.
Kandydat numer 3 to 48-letni Jarek
Jarek jest analitykiem finansowym. Astrologiczny baran, uparty w życiu i biznesie. Sukces to jego codzienność, ale póki co nie w miłości. Szuka kobiety kochającej piłkę nożną. Dla tej jedynej poświęci bardzo dużo, ale na pewno nie zmieni barw drużyny.
Wybierająca – 43-letnia Marta
Marta, 43-letnia protetyk słuchu, miłośniczka buldogów francuskich, pływania i przytulania się do drzew. Zna się na słodkich przyjemnościach, które potrafią rozbudzić zmysły. Szuka mężczyzny, który będzie jak pralina z chili. Trochę słodki, trochę ostry i pięknie opakowany.
Marta szuka mężczyzny bystrego, jak sama podkreśla, ważne jest dla niej, by jej wybranek miał: - wartości, które poprowadzą nas przez wspólne życie.
Marta zadała singlom kilka następujących pytań:
- Moją pasją i drugą pracą jest tworzenie czekoladek. Gdybyś był czekoladką, to jaką?
- Jak byś opisał swój stosunek do pieniędzy?
- Gdyby miało nie być jutra, to jak byś spędził ze mną ten ostatni dzień?
- Słuchajcie, w takim razie wyobraźcie sobie, że spędzamy namiętną niedzielę w łóżku. Dzwonią moi rodzice z niezapowiedzianą wizytą. Co robisz?
- Boję się pająków. A ty czego się boisz?
- I gdyby nasz pierwszy raz był tańcem, to jaki byłby to taniec? Opisz tempo, klimat, charakter tego tańca.
Po odrzuceniu dwóch kandydatów, z którymi singielka, nie uda się na randkę – przyszedł czas na wielki finał!
Marta i Marek – druga para 7 odcinka "Randki w ciemno"
Marta uzasadniła swój wybór, zwracając się do Marka:
Od samego początku gdzieś tam twój głos był na tyle intrygujący i mocno przebijał się przez innych uczestników, że się zatrzymywałam zawsze na twoich odpowiedziach.
Sądzę, że może być jak najbardziej z tego jakaś kontynuacja, bo poczułem pewien flow, taką swobodę i coś między nami zaiskrzyło
– skwitował Marek