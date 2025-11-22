Niespodzianki i iskry między uczestnikami! Co wydarzyło się w 7. odcinku "Randki w ciemno"?

W pierwszej rozgrywce "Randki w ciemno" Marian – miłośnik motoryzacji i adrenaliny – spotkał trzy wyjątkowe singielki. Po serii pytań i trudnych decyzji jego serce zdobyła Małgosia, energiczna nauczycielka wychowania fizycznego. Para szybko złapała dobry kontakt, a ich randka zapowiada się obiecująco.

Druga część programu "Randka w ciemno" należała do Marty, która szukała mężczyzny z charakterem i wartościami. Spośród trzech kandydatów wybrała Marka – współczesnego donkiszota, pełnego pasji i pozytywnej energii. Między nimi również pojawiła się iskra, a rozmowy wskazują na szansę na dalszą znajomość.

Pierwsza rozgrywka w "Randce w ciemno"

Kandydatka numer 1 to 68-letnia Elżbieta

Uwielbia rock'n'rolla, nocne biesiady i zachody słońca. Szuka mężczyzny gotowego wskoczyć na jej wielki, piękny motocykl i ruszyć w podróż pełną niespodzianek.Kandydatka numer 2 to 66-letnia Barbara

Kandydatka numer 2 to 66-letnia Barbara

Basia to mistrzyni brydża, miłośniczka zwierząt i długich spacerów - z bogatym życiem kulturalnym. W wolnych chwilach zajmuje się ogrodnictwem, ale ma jeszcze kilka rabatek do ogarnięcia.

Kandydatka numer 3 to 56-letnia Małgosia

Małgosia to nauczycielka wychowania fizycznego. Podobno jej wadą jest prawdomówność, a zaletą hedonizm, czyli jak nieźle narozrabia, to na pewno się do tego przyzna.

Polecamy: Gorąco na planie "Randki w ciemno"! Uczestniczki odważnie o swoich atutach

Wybierający: Marian to 65-letni pasjonat motoryzacji

Marian to 65-letni pasjonat koni mechanicznych, ekstremalnych przygód i ognistego tańca. Lubi ryzyko i adrenalinę. Choć twierdzi, że w życiu już nic go nie zaskoczy, to wciąż czeka na kobietę, dla której straci głowę i wyskoczy z butów.

Marian wyznał, że:

Ja poszukuję kobiety wyrozumiałej na moje szaleństwa. Trochę, żeby nie bała się tych wyzwań, które ja jeszcze mam przed sobą.

65-latek z zadał kandydatkom następujące pytania:

Jeśli skradniesz moje serce, zrobię dla ciebie wiele. Nawet przejdę boso przez półpolski. A co byś była w stanie zrobić dla miłości?

Moim sposobem na podryw jest żart i poczucie humoru. A jakie ty masz techniki flitu i jakbyś mnie uwodziła?

Mam czworo dzieci. Jak wyobrażasz sobie relacje z nimi, gdybyśmy byli parą?

Bardzo lubię kobiece krągłości. A ty, którą część ciała lubisz najbardziej swoją? I dlaczego?

Marian w pierwszej kolejności odrzucił Barbarę, następnie Elżbietę. Wybranką 65-latka została Małgosia!

Marian i Małgosia – pierwsza para 7 odcinka "Randki w ciemno"

Małgosia w randkowym busie wyznała, że jest zadowolona w wizualnych aspektów, prezentowanych przez Marina:

Marian zapunktował, bo po pierwsze wybrał mnie, to już ma plusa chłopak. Zwróciłabym na niego uwagę, bo jest przystojny, w miarę wysportowana sylwetka i sympatyczny wyraz twarzy ma – podkreśliła. Jakieś fluidy są, motyli w brzuchu jeszcze nie czuję, ale pójdzie ze mną do kina, do teatru, to może poczuję

– dodała singielka.

Złapaliśmy się oboje na scenie za rękę od razu, widać, że już pierwsza oznaka jakiejś tam znajomości, nie?

– zauważył Marian.

Druga rozgrywka w "Randce w ciemno"

Poznajmy zatem panów, którzy tej miłości szukają- prowadzący Piotr Gąsowski tak właśnie rozpoczął 2 rozgrywkę odcinka!

Kandydat numer 1 to 48-letni Marek

Pracuje na turbinach wiatrowych, sam o sobie mawia, że jest współczesnym donkiszotem. Ale nie walczy z wiatrakami, tylko z samotnością. Jest miłośnikiem feng shui i kobiecej energii. Ma wiele talentów, ale skromność do nich nie należy.

Kandydat numer 2 to 40-letni Aleksander

Jest 40-letnim artystą, plastykiem. Ma silny związek z Bogiem, ale chciałby też z kobietą. Chętnie poprowadzi ją w tańcu przez życiowe przygody. Doceni poczucie rytmu i poczucie humoru. Zmysł artystyczny jest dodatkowo punktowany.

Kandydat numer 3 to 48-letni Jarek

Jarek jest analitykiem finansowym. Astrologiczny baran, uparty w życiu i biznesie. Sukces to jego codzienność, ale póki co nie w miłości. Szuka kobiety kochającej piłkę nożną. Dla tej jedynej poświęci bardzo dużo, ale na pewno nie zmieni barw drużyny.

Wybierająca – 43-letnia Marta

Marta, 43-letnia protetyk słuchu, miłośniczka buldogów francuskich, pływania i przytulania się do drzew. Zna się na słodkich przyjemnościach, które potrafią rozbudzić zmysły. Szuka mężczyzny, który będzie jak pralina z chili. Trochę słodki, trochę ostry i pięknie opakowany.

Marta szuka mężczyzny bystrego, jak sama podkreśla, ważne jest dla niej, by jej wybranek miał: - wartości, które poprowadzą nas przez wspólne życie.

Marta zadała singlom kilka następujących pytań:

Moją pasją i drugą pracą jest tworzenie czekoladek. Gdybyś był czekoladką, to jaką?

Jak byś opisał swój stosunek do pieniędzy?

Gdyby miało nie być jutra, to jak byś spędził ze mną ten ostatni dzień?

Słuchajcie, w takim razie wyobraźcie sobie, że spędzamy namiętną niedzielę w łóżku. Dzwonią moi rodzice z niezapowiedzianą wizytą. Co robisz?

Boję się pająków. A ty czego się boisz?

I gdyby nasz pierwszy raz był tańcem, to jaki byłby to taniec? Opisz tempo, klimat, charakter tego tańca.

Po odrzuceniu dwóch kandydatów, z którymi singielka, nie uda się na randkę – przyszedł czas na wielki finał!

Marta i Marek – druga para 7 odcinka "Randki w ciemno"

Marta uzasadniła swój wybór, zwracając się do Marka:

Od samego początku gdzieś tam twój głos był na tyle intrygujący i mocno przebijał się przez innych uczestników, że się zatrzymywałam zawsze na twoich odpowiedziach.

Sądzę, że może być jak najbardziej z tego jakaś kontynuacja, bo poczułem pewien flow, taką swobodę i coś między nami zaiskrzyło

– skwitował Marek

Ten odcinek "Randki w ciemno" trzeba zobaczyć! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.