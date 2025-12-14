Pilne! Straszna śmierć 26-letniej gwiazdy! Jechała na hulajnodze

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-12-14 20:00

Na oficjalnym profilu Camryn Magness pojawiła się informacja o jej śmierci. 26-letnia, zdolna piosenkarka miała przed sobą całe życie, a jej kariera zaczynała się dopiero rozkręcać. Występowała m.in. z One Direction i Cody'm Simpsonem. Gwiazda zginęła w koszmarnym wypadku w Miami. To była tylko niewinna przejażdżka hulajnogą elektryczną... Camryn Magness zmarła w szpitalu wskutek odniesionych obrażeń.

Pilne! Straszna śmierć 26-letniej gwiazdy! Jechała na hulajnodze

i

Autor: instagram/ Instagram

Według komunikatu policji w Miami Beach, do wypadku 26-letniej gwiazdy doszło 5 grudnia 2025 roku tuż przed godziną 20. Camryn Magness jechała nadbrzeżem hulajnogą elektryczną jako pasażerka swojego przyjaciela. Nagle pojazd zderzył się z pieszym. Wszystkie trzy osoby zostały ranne i natychmiast trafiły do szpitala. Magness nie udało się uratować.

"Korzystała z życia z nieustraszoną energią"

Wiadomość o śmierci Camryn Magness pojawiła się  na jej oficjalnym profilu na Instagramie. W poście widzimy filmik z 26-letnią gwiazdą, która nurkuje i macha do obiektywu. 

Z ciężkim sercem informujemy o stracie naszej ukochanej Camryn, promyczka, którego głos, skromność i piękna dusza poruszyły tak wielu. Czy pod falami, czy na scenie, korzystała z życia z nieustraszoną energią i bezgraniczną dobrocią. (...) Pamięć o niej będzie zawsze z nami - jasna, odważna, niezapomniana. Spoczywaj w nieskończonym błękicie, nasza słodka dziewczynko. Jesteś bezmiernie kochana. Proszę, otoczcie modlitwą jej rodzinę i przyjaciół, gdy przechodzą przez ten trudny czas. Camryn na zawsze będzie żyła w naszych sercach

- przekazano w poruszającym wpisie.

Kariera Camryn Magness 

Camryn Magness zaczynała jako 8-latka. Dziewczyna publikowała filmiki ze swoimi piosenkami na youtube.com. Dwa lata później Magness dołączyła do składu trasy koncertowej "Waiting for You Tour" z Cody'm Simpsonem i Greysonem Chanc'em. W 2009 roku towarzyszyła także One Direction podczas ich pierwszej trasy "Up All Night Tour". Poszło świetnie, więc 4 lata później znów występowała z popularnym boysbandem podczas trasy "Take Me Home Tour".

Camryn Magness ma na swoim koncie wielkie hity. To ona nagrała m.in.: "Now or Never", "Lovesick" oraz "Machines". W 2016 r. Magness wystąpiła jako gość specjalny w trasie Fifth Harmony, a w 2021 r. ukazała się jej "Love Maps".

Zobacz także: Gulczas pochował brata... w lesie. Mało kto wiedział, że Piotr Gulczyński i Małgorzata Ostrowska są rodziną!

Małgorzata Ostrowska żegna męża. Wzruszające zdjęcia z pogrzebu!
24 zdjęcia
Super Express Google News
Pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki