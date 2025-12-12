Gulczas pochował brata... w lesie. Mało kto wiedział, że Piotr Gulczyński i Małgorzata Ostrowska są rodziną!

6 grudnia na facebookowym profilu Małgorzaty Ostrowskiej pojawiło się zdjęcie jej męża i przejmujący wpis:

Z głębokim żalem informujemy, że wczoraj wieczorem, w Hospicjum Palium, odszedł mój mąż i nasz tata, Jacek Gulczyński. Był niezwykle utalentowanym Artystą: malarzem, grafikiem i fotografikiem. Współpracował z szerokim środowiskiem artystycznym Poznania. To właśnie on stworzył moje najpopularniejsze fotografie portretowe. W ostatnich latach pasjonował się fotografowaniem przyrody, a miniwystawę jego fotografii można jeszcze oglądać w Hospicjum Palium.

Gwiazda dodała:

Pożegnanie Jacka odbędzie się 11 grudnia 2025 roku w Lesie Pamięci na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu. Ceremonia rozpocznie się w kaplicy cmentarnej o godz. 14:30. Jacek bardzo cenił przyrodę, dlatego wdzięczni będziemy za skromne formy wyrażenia pamięci zamiast wielkich bukietów kwiatów i wieńców. Dziękujemy za zrozumienie.

Pogrzeb Jacka Gulczyńskiego. Pożegnali go najbliżsi - żona i brat

Jacek Gulczyński ciężko chorował. W ostatniej drodze towarzyszyły mu najbliższe osoby, a ceremonia była wyjątkowo skromna, minimalistyczna i doskonale oddała przywiązanie fotografa do natury. Artysta miał wiele talentów - malował, projektował grafiki, fotografował. Nigdy nie zabiegał o sławę, oddając pole żonie oraz... bratu.

Brat Gulczyńskiego, Piotr, jest dobrze znany wszystkim fanom pierwszej polskiej edycji programu "Big Brother", w którym zaistniał ponad dwie dekady temu jako Gulczas. Po tym, jak pokazał się w show, zagrał w filmie i wydał książkę "Tajemnice domu w Sękocinie". Choć od jego udziału w programie minęło 25 lat, do tej pory jest rozpoznawalny.

Na pogrzebie brata wspierał wdowę - Małgorzatę Ostrowską. Oboje pojawili się ekscentrycznie ubrani - ona w płaszczu w panterkę, on w kurtce klubu motocyklowego Black Rider Poland MC. Gulczas nie krył wzruszenia i w skupieniu pożegnał brata najpierw na uroczystej ceremonii, później na leśnym cmentarzu. Żałobnicy, zgodnie z wolą rodziny, nie przynieśli ogromnych bukietów. Na grobie złożyli jedynie białe i czerwone, pojedyncze róże.

