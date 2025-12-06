Nie żyje mąż Małgorzaty Ostrowskiej. Gwiazda apeluje do fanów

W sobotnie popołudnie w mediach społecznościowych Małgorzaty Ostrowskiej pojawił się wpis, który natychmiast poruszył jej fanów i znajomych ze świata kultury. Artystka ujawniła, że jej mąż, Jacek Gulczyński, zmarł po walce z poważną chorobą. Mężczyzna był nie tylko partnerem życiowym piosenkarki, lecz także uznanym malarzem, grafikiem i fotografem, współpracującym z wieloma poznańskimi środowiskami artystycznymi.

W pożegnalnym wpisie piosenkarka podkreśliła ogromny dorobek Gulczyńskiego i jego wyjątkową wrażliwość artystyczną. W ostatnich latach skupił się głównie na fotografii przyrodniczej, jak podkreśliła Ostrowska, fragment tej twórczości można jeszcze zobaczyć na niewielkiej wystawie w Hospicjum Palium, gdzie spędził swoje ostatnie dni.

Artystka opisała męża jako człowieka niezwykle utalentowanego, cichego, ale pełnego pasji, otoczonego przyjaciółmi i twórcami, którzy cenili jego spojrzenie na sztukę. Jego prace ilustrowały liczne projekty, a wiele zdjęć wykonanych dla Ostrowskiej stało się prawdziwymi ikonami.

W dalszej części wpisu piosenkarka przekazała szczegóły uroczystości pogrzebowych. Pożegnanie Jacka Gulczyńskiego zaplanowano na 11 grudnia 2025 roku w Lesie Pamięci na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu. Zmarły, jak wspomniała, był ogromnym miłośnikiem natury, dlatego rodzina prosi, by zamiast tradycyjnych wieńców i okazałych kompozycji kwiatowych, żałobnicy wybrali bardziej symboliczne, skromne formy upamiętnienia.

Ostrowska poprosiła również o szacunek dla prywatności rodziny w tym trudnym czasie. Podkreśliła, że wsparcie fanów jest dla niej ważne, ale przeżywanie żałoby wymaga ciszy i spokoju.

Wspomnienia o Gulczyńskim sięgają lat 80., kiedy poznał piosenkarkę podczas jej największych sukcesów. Najpierw łączyła ich przyjaźń, później długotrwała relacja, która stopniowo przerodziła się w miłość. W wywiadach Ostrowska wielokrotnie wspominała, że ich związek rozwijał się powoli, naturalnie, bez typowego dla show-biznesu pośpiechu. Wspólnie wychowywali syna.

Pożegnanie Jacka odbędzie się 11 grudnia 2025 roku w Lesie Pamięci na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu, o godz. 14:30. Jacek bardzo cenił przyrodę, dlatego wdzięczni będziemy za skromne formy wyrażenia pamięci zamiast wielkich bukietów kwiatów i wieńców. Dziękujemy za zrozumienie. Małgorzata z Rodziną - czytamy w sieci.

