Doda zrobiła fanom prezent na mikołajki. Wskoczyła w czerwone ciuszki i rozgrzała sieć!

2025-12-06 18:50

Doda znowu udowodniła, że nikt nie potrafi zrobić świątecznej atmosfery tak jak ona! Przed mikołajkami sprawiła fanom gorący prezent wskoczyła w czerwone, piekielnie seksowne ciuszki i w kilka minut rozpaliła internet do czerwoności!

Choć mikołajki kojarzą się z ciepłem, słodyczami i prezentami pod poduszką, Doda postanowiła nadać temu dniu zupełnie nowe znaczenie. Zamiast tradycyjnych dekoracji i grzecznych mikołajkowych stylizacji, gwiazda wybrała ognistą odsłonę, która sprawiła, że fani przecierali oczy ze zdumienia. Jej najnowsze zdjęcia w czerwonym komplecie sprawiły, że w sieci zawrzało, a komentarze mówią jedno: nikt nie potrafi rozpalić mikołajek lepiej niż Doda.

Doda rozpala sieć do czerwoności. Co za mikołajki!

Artystka opublikowała serię zdjęć, na których prezentuje się w pełnej, czerwonej stylizacji idealnie wpisującej się w klimat świątecznych fantazji. Na stopach, szpilki w soczystej czerwieni, które dodatkowo wydłużyły jej niebotycznie długie nogi. Do tego mikroskopijna mini, opinająca figurę i podkreślająca talię, a całość dopełniał czerwony pas do pończoch!

Największe emocje wzbudził jednak top, tak skąpy, że ledwo zasłaniał jej piersi. Materiał i połyskujące akcenty idealnie podkreśliły jej kobiece kształty. Wyglądała jak połączenie seksownej pani Mikołajowej z ikoną popu w najlepszym wydaniu, jednocześnie drapieżna, odważna i pełna pewności siebie.

Fani nie ukrywali zachwytu. Pod zdjęciami posypały się komentarze: "Dziś nic piękniejszego i gorętszego nie zobaczyłam" czy "Cały śnieg na Ziemi właśnie stopniał".

W sieci natychmiast zaroiło się od udostępnień i reakcji. Po tej publikacji temperatura w domach bez ogrzewania wzrosła z pewnością o kilkanaście stopni!

Doda od lat przyzwyczaja swoich odbiorców do śmiałych stylizacji, ale tym razem przeszła samą siebie. Zmysłowy look w odcieniach czerwieni, perfekcyjny makijaż i jej charakterystyczna pewność siebie sprawiły, że zdjęcia szybko zaczęły krążyć po całej sieci. 

