Aleksandra Kalita
2025-12-03 20:57

Małgorzata Ostrowska od lat 80. związana jest z fotografem Jackiem Gulczyńskim. Małżonkowie chronili swoją prywatność i rzadko pokazywali się razem. Piosenkarka przekazała niedawno, że jej ukochany przebywa w hospicjum. Chociaż zmaga się z chorobą, to nadal rozwija artystyczne pasje.

Małgorzata Ostrowska

i

Autor: AKPA

Małgorzata Ostrowska i Jacek Gulczyński od czterech dekad tworzą zgrany duet

Małgorzata Ostrowska (67 l.) jest prawdziwą ikoną polskiej sceny muzycznej. Znana jest nie tylko z charakterystycznego głosu, ale również z niezwykle energetycznych występów. Na scenie jest prawdziwym wulkanem energii. Chociaż mogłaby już dawno przejść na artystyczną emeryturę, to nadal intensywnie koncertuje.

Legendarna piosenkarka regularnie pojawia się w telewizji oraz na ważnych wydarzeniach. Małgorzata Ostrowska chętnie udziela wywiadów, ale rzadko opowiada w nich o swojej rodzinie. Zawsze starała się bowiem chronić życie swoich bliskich. Od czterech dekad związana jest z jednym mężczyzną.

Na początku lat 80. poznała cenionego fotografa Jacka Gulczyńskiego. Artysta zajmował się m.in. fotografowaniem koncertów Lombardu. Z czasem stali się sobie coraz bliżsi. W 1987 roku na świat przyszedł syn pary Dominik. Ostrowska i Gulczyński znakomicie dogadywali się zarówno prywatnie, jak i pod względem artystycznym. Mąż miał duży wpływ na wizerunek piosenkarki. To on odpowiada za jej zdjęcia promocyjne.

Mąż Małgorzaty Ostrowskiej przebywa w hospicjum

W środowe popołudnie Małgorzata Ostrowska opublikowała na swoim Instagramie post, w którym przekazała, że jej mąż przebywa w poznańskim Hospicjum Palium. Jacek Gulczyński zmaga się z poważną chorobą i potrzebuje odpowiedniej opieki medycznej. Przekazała również, że w placówce odbyła się wystawa prac artysty.

Artysta jest obecnie pacjentem Hospicjum, ale obiecuje, że z radością spotka się ze znajomymi, fanami i wszystkimi odwiedzającymi wystawę. Serdecznie zapraszamy! - napisano w oświadczeniu.

