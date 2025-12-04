Leszek Lichota z nową partnerką na ściance! Trzymali się za ręce i wymieniali spojrzenia. Na premierze filmu "Dziki" pojawiło się kilka zakochanych par

Leszek Lichota z nową partnerką. Pierwszy wspólny występ po głośnym rozstaniu

Leszek Lichota wzbudził ogromne zainteresowanie mediów - wszystko za sprawą jego pierwszego publicznego wyjścia z nową partnerką. Na premierze "Dzikiego" aktor pojawił się u boku pięknej blondynki w okularach przeciwsłonecznych. Para wyglądała na wyjątkowo zgraną: trzymali się za ręce, stali blisko siebie i wymieniali spojrzenia pełne czułości.

Po oficjalnym rozstaniu z Iloną Wrońską Lichota konsekwentnie unikał komentowania życia prywatnego, tym bardziej więc jego wspólny występ z nową towarzyszką życia wzbudził ogromne emocje.

Zobacz także: Tłum gwiazd na przedpremierze filmu "Dziki". Dzieje się!

Wojciech Gola i Sofi – najbardziej namiętni na czerwonym dywanie. Kto jeszcze się zjawił?

Wśród gości nie zabrakło również Wojciecha Goli i Sofi, którzy przyciągali wzrok wyjątkowo namiętnymi gestami. Para nie stroniła od bliskości – obejmowali się, przytulali, a nawet całowali przed fotoreporterami.

Na premierze pojawił się również Janusz Chabior w towarzystwie żony Agaty Wątróbskiej. Para zaprezentowała się bardzo elegancko. Uśmiechnięci i w doskonałych nastrojach pozowali razem do zdjęć, pokazując naturalną, niewymuszoną bliskość i swobodę, która od lat jest ich znakiem rozpoznawczym.

Wśród zakochanych par znaleźli się również Marcin Nejman i jego żona Julita. Ona postawiła na bordową sukienkę mini i botki na obcasie, a on wybrał czarną koszulę i spodnie w delikatne prążki. Na szyi sportowca pojawiły się też grube, srebrne łańcuszki.

Polecamy: Sebastian Fabijański zachwyca i przeraża! To może być jego najważniejsza rola w życiu. Ujawniamy!

Wyjątkowy czerwony dywan. Premiera filmu "Dziki" pełna gwiazd

Premiera filmu "Dziki" okazała się wydarzeniem, podczas którego gwiazdy nie tylko promowały film, ale też chętnie pokazywały swoje relacje. Od namiętnych pocałunków, przez czułe trzymanie za ręce, aż po pełną klasy małżeńską elegancję - czerwony dywan zamienił się w prawdziwą galerię miłości.

Obejrzyjcie zdjęcia w naszej galerii.

"DZIKI" - Tomasz Włosok i Angelika Włoch o przełomowym polskim filmie | WYWIAD Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.