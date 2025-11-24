Sebastian Fabijański zachwyca i przeraża! To może być jego najważniejsza rola w życiu. Ujawniamy!

Sebastian Fabijański w filmie "Dziki" wciela się w ostatniego znanego europejskiego inkwizytora, zwanego Łowcą z Carcassonne – postać mroczną, nieprzewidywalną i przeszywająco inteligentną. Ten człowiek, oddał się na służbę Watykanowi i błyskawicznie awansował na elitarnego papieskiego egzekutora od najtrudniejszych zadań. Obsesyjnie religijny, wykształcony poliglota, zimny strateg i mistrz intryg.

Sebastian Fabijański w filmie "Dziki". Kogo gra?

To właśnie on zostaje wysłany przez Cesarza Leopolda i papieskiego nuncjusza z tajną, śmiertelnie niebezpieczną misją w nieokiełznany, dziki region XVII wiecznych Karpat. A „Łowca” działa z pasją, precyzją i perfidią, która potrafi zmrozić krew w żyłach. Gdy na jego drodze staje lokalna legenda, misja nabiera dla niego nowego – mrocznego i upiornie fascynującego – znaczenia.

I tu na pierwszy plan wychodzi genialna gra aktorska Sebastiana Fabijańskiego. Aktor w tej roli błyszczy, zachwyca i przeraża jednocześnie. Z lodowatą precyzją buduje postać, która nie tylko przyciąga uwagę na ekranie, ale wręcz hipnotyzuje widza. Jego interpretacja Łowcy z Carcassonne to majstersztyk – połączenie intensywności, dzikiej energii i subtelnych niuansów, które czynią tę kreację absolutnie niezapomnianą.

Już teraz mówi się, że może to być najważniejsza rola w dotychczasowej karierze Sebastiana Fabijańskiego. Jedno jest pewne: tak sugestywnego, niepokojącego i piekielnie utalentowanego czarnego charakteru polskie kino nie widziało od lat.

"Dziki" - obsada i fabuła. Kiedy premiera?

Historia "Dzikiego" przenosi widzów w świat, gdzie mit splata się z historią – w tajemnicze, majestatyczne Karpaty XVII wieku. W centrum opowieści stoi półdziki, niemy wojownik – wychowany zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi gór. Jego los splata się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora, który pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. Na tle monumentalnych gór rodzi się pojedynek dwóch światów – natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy.

W roli głównej występuje Tomasz Włosok ("Jak pokochałam gangstera", "Jak zostałem gangsterem"). Do obsady dołączają również wybitni aktorzy: Leszek Lichota ("Znachor", "Wataha"), Agata Buzek ("Niewinne", "Iluzja"), Zofia Jastrzębska ("Kundel", "Warszawianka") oraz debiutująca Angelika Włoch.

Spektakularna superprodukcja "Dziki" to pierwszy polski film, który będzie można zobaczyć przedpremierowo w IMAX już 12 grudnia, a od 1 stycznia w kinach w całej Polsce.

Wybierzecie się do kina?