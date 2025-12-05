Polki podają jej nazwisko w gabinecie medycyny estetycznej. Specjalista jasno wskazuje, dlaczego tak dobrze wygląda

W tych czasach możemy zrobić ze swoim wyglądem niemal wszystko - chirurgia plastyczna i medycyna estetyczna nie są już tematami tabu. W gabinetach specjalistów kobiety często pokazują zdjęcia gwiazd, które cenią za ich wygląd. Czyje najczęściej?

Polki chcą wyglądać jak Magda Mołek. Marcin Janusek ujawnia

Minęła już moda na napompowane usta i nieruchome od botoksu czoła. Dziś ceni się naturalność. Marcin Janusek z warszawskiej kliniki medycyny estetycznej Derma Instytut w rozmowie z "Super Expressem" ujawnia, że często słyszy, kogo jego klientki stawiają sobie za wzór.

- Magda Mołek jest inspiracją dla wielu kobiet, szczególnie po 40. roku życia. Jej zdjęcia są jednymi z najczęściej pokazywanych w gabinetach medycyny estetycznej jako inspiracja dla pacjentek, ponieważ reprezentują ten ideał, o który dziś najczęściej chodzi: naturalność, świeżość, proporcje i klasę - słyszymy. - To jest piękno, które wygląda realnie, dojrzale i zdrowo - podkreśla Marcin Janusek.

Dopytujemy więc, co najbardziej wyróżnia Magdę.

Naturalne proporcje twarzy – nic nie wygląda przesadnie, twarz zachowuje harmonię, którą pacjentki często chcą odwzorować

- mówi Janusek.

Świeżość i zdrowy glow. Skóra wygląda na dobrze nawilżoną, zadbaną i jednolitą. Delikatne rysy, żadnych ostrych konturów, żadnych „ciężkich” policzków. To przykład subtelności, która jest dziś bardzo popularna

- wylicza dalej.

NIE PRZGAP: Co one sobie robią?! Szokujące zabiegi gwiazd. Ujawniamy! Doda, Warnke, a nawet Wieniawa. A to dopiero początek nazwisk. Mamy zdjęcia

- Ma wyważoną mimikę, jej twarz nadal żyje, jest ekspresyjna, ale wypoczęta. Pacjentki bardzo często chcą efektu: „nie zmieńcie mnie, tylko odświeżcie”. Pani Magda Mołek uchodzi za ikonę klasy, a pacjentki chcą tego samego: wyglądać dobrze zawsze, nie sezonowo - wyjaśnia specjalista. 

W gabinetach padają też nazwiska takich gwiazd jak Martyna Wojciechowska (51 l.), Bogna Sworowska (58 l.) i Joanna Przetakiewicz (57 l.). Wszystkie piękne!

Zobaczcie w naszej galerii najpiękniejsze zdjęcia Magdy Mołek. Zgadzacie się z tym, że Polki chcą wyglądać jak dziennikarka?

