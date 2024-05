Co one sobie robią?! Szokujące zabiegi gwiazd. Ujawniamy! Doda, Warnke, a nawet Wieniawa. A to dopiero początek nazwisk. Mamy zdjęcia

Maski, maseczki, kolorowe taśmy – po to teraz sięgają lekarze medycyny estetycznej, by piękne twarzyczki mogły być jeszcze piękniejsze. A gwiazdy lubią nowinki i zabiegi, które przywracają ich twarzom blask. Jakie dokładnie? Specjalista, który na co dzień przyjmuje znane kobiety w swoim gabinecie, ujawnia nam, że ostatnio panie i panowie stawiają na nieinwazyjne zabiegi, by wyglądać naturalnie. Ale i o to trzeba się postarać! Zobaczcie zdjęcia z zabiegów, jakie fundują sobie Doda, Katarzyna Warnke, Monika Richardson czy nawet młodziutka jeszcze Julia Wieniawa.