Listy, zauroczenie i pierwsze konflikty. 1. odcinek show TVP zaczyna się z przytupem

Bohaterowie 2. edycji "Żony dla Polaka" Różnią się wiekiem, pasjami, doświadczeniem życiowym, ale łączy ich jedno. Chcą znaleźć drugą osobę, z którą stworzą szczęśliwy związek. Wymagania wobec kandydatek i kandydatów mają różne, ale jest jedna rzecz, która jest dla całej czwórki bardzo istotna - marzą o związku z Polakami.

Do bohaterów show TVP spłynęło mnóstwo wiadomości w formie tradycyjnych listów i nagrań audiowizualnych. Nie zabrakło oczywiście różnego rodzaju kreatywnych upominków, a uczestnikom w kolejnych odcinkach towarzyszyć będą najbliżsi.

"Co myślisz Wojtusiu? Mi się nie podoba"

Moment czytania wiadomości i oglądania wizytówek kandydatek i kandydatów zawsze budzi duże emocje. Najciekawiej było w domu Wojtka… za sprawą komentarzy jego mamy, z którą mieszka.

Straciła pracę i by chciała tutaj przyjechać i pracę dostać. Miała cel inny, niekoniecznie Ciebie. Co myślisz Wojtusiu? Mi się nie podoba, to nie jest uroda polska. Ja liczyłam, że to będzie Polka i z ducha i z ciała. Od 17 lat ma już syna, to ile ta pani ma lat?

- to tylko niektóre z wypowiedzi mamy Wojtka. Czy poszukujący miłości mężczyzna będzie sugerował się opinią rodzicielki?

Niemniejsze emocje będą towarzyszyły, najmłodszemu z uczestników, Maćkowi. Mężczyzna przed otwarciem pierwszych listów przyzna, że ma ciekawe życie i satysfakcjonującą pracę, ale do pełni szczęścia brakuje mu drugiej osoby.

Brakuje mi drugiej osoby, z którą mógłbym dzielić pasje i sukcesy życiowe. Do pewnego momentu mówiłem, że jestem sam, ale nie jestem samotny. Powtarzałem to wiele razy, ale samotność z wiekiem zaczyna doskwierać coraz bardziej

– wyznał mężczyzna.

Polka szuka męża

Pierwsza w historii serii kobieta Dorota przywita na kanadyjskiej ziemi czterech mężczyzn, którzy będą bardzo zdeterminowani, aby zdobyć jej serce. Każdy będzie miał na to inny plan, co zrodzi pierwsze konflikty w grupie. Jeden z panów będzie rozpływał się w komplementach, a drugi dobitnie powie co myśli o takim zachowaniu.

Sam jestem typowym samcem alfa i lubię osoby charakterne. Nie lubię wazeliniarzy, nie toleruję takich ludzi

- zaakcentuje mężczyzna.

Dorota będzie miał zgoła inne spojrzenie na całą sytuację.

Myślę, że jestem w tarapatach, bo wszyscy chłopcy są fajni, każdy na swój sposób. Może zostańmy wszyscy friends?

- powie kobieta.

"Cztery panie, dużo stresu"

Znajomych na pewno nie szuka Matt, który będzie bardzo podekscytowany pierwszymi chwilami spędzonymi ze swoimi kandydatkami, tym bardziej, że jedna od razu wpadnie mu w oko.

Cztery panie, każda inna, dużo stresu. Wydaje mi się, że z jedną z nich już pojawiła się jakaś drobna chemia. Po oczach już się pewne rzeczy widzi

- powie rozmarzonym głosem, mężczyzna.

Jak potoczą się pierwsze spotkania? Jakie tajemnice życiowe skrywają bohaterowie i ich kandydaci i kandydatki? Tego widzowie dowiedzą się z śledząc ich losy od 1. odcinka "Żony dla Polaka. Toronto" już od niedzieli 4. stycznia 2026 o godz. 21:25 w TVP1.

