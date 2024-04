Zobaczyliśmy z bliska twarz 65-letniej Grażyny Wolszczak i aż nie wierzymy! Co ona sobie robi?! Nowe zdjęcia wszystko pokazały

Nie do wiary, co teraz robi

Grażyna Wolszczak się nie starzeje? Tak dziś wygląda gwiazda Na Wspólnej

Grażyna Wolszczak jest aktywna zawodowo od lat 80. Jednak mimo kilku ról na koncie popularność przyniosła jej dopiero rola psycholog dziecięcej w serialu "Klan". Od tego czasu Polska zachwycała się talentem i urodą aktorki. Gdy została czarodziejką Yennefer w "Wiedźminie", nosiła długie czarne włosy. Jako dziewczyna Wiedźmina zapozowała też półnago na okładce magazynu "CKM". Od 2003 roku nieprzerwanie możemy oglądać ją w serialu "Na Wspólnej". I zapewne wielu widzów jest zaskoczonych tym, że Grażyna Wolszczak... wcale się nie starzeje.

Grażyna Wolszczak: Kocham medycynę estetyczną

Grażyna Wolszczak jako jedna z pierwszych gwiazd w Polsce, która wtedy, gdy było to jeszcze tematem tabu, szczerze mówiła o zabiegach medycyny estetycznej, jakie przeszła. Pokusiła się nawet o wyznanie, że kocha medycynę estetyczną. - Z przyjemnością korzystam z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Kocham lasery, absolutnie. Wszystkie zabiegi, które pobudzają własny kolagen, elastynę itd. Mam wrażenie, że lasery robią to najskuteczniej - oceniła na podstawie własnego doświadczenia.

Przed laty przyznała się też do stosowania botoksu, z którym jednak bardzo uważa, bo, jak podkreśla, "aktorka musi się marszczyć".

- Na botoks już się złamałam. Mam takiego ukochanego Maćka Rogalę, który mnie ulubił już 10 lat temu i zaprosił mnie do swojego gabineciku. Często mnie zapraszają, więc ja chętnie. Jak ktoś mnie zaprasza, że ma jakąś maszynę, to ja mówię: "hej, lecę!". On chodził za mną z tym botoksem bardzo długo, ja mówiłam: "nie, nie". Ale w którymś momencie, jak już zaczęłam się marszczyć, to się złamałam. Jakoś z rok temu - powiedziała Grażyna Wolszczak w 2014 roku w programie "20m2".

A to znaczy, ze z medycyną estetyczną zaprzyjaźniła się już w 2004 roku, gdy była po 40-tce. Dziś Grażyna Wolszczak ma 65 lat i śmiało można stwierdzić, ze wygląda na ponad 20 lat mniej. Gdy pojawiła się ostatnio na premierze spektaklu w jednym z warszawskich teatrów, aż trudno było oderwać od niej wzrok. Pani Grażyna wyglądała młodo, świeżo, jej twarz lśniła i trudno było wypatrzeć na jej promiennym licu jakiekolwiek zmarszczki.

