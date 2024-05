Małgorzata Kożuchowska w czarnym staniku klęczy na ganku 1 maja! To zdjęcie to prawdziwy hit

Nagrali, jak Dagmara Kaźmierska na kolanach pielgrzymuje po Jasnej Górze

Dagmara Kaźmierska to postać pełna sprzeczności. Niby wiedza o jej kryminalnej przeszłości była powszechna, to nikt nie zajmował się szczegółami mrocznej działalności "Królowej życia". W ostatnich miesiącach celebrytka znana była głownie jako najbarwniejsza i uwielbiana przez widzów uczestniczka programu "Taniec z gwiazdami". Cały wizerunek runął jak domek z kart po wstrząsającej publikacji portalu Goniec.pl. Później "Fakt" dotarł do kolejnych zeznań składanych przeciwko Dagmarze Kaźmierskiej. Wyłaniał się z nich obraz okrucieństwa w czystej postaci. Reakcja Polsatu była natychmiastowa. Usunięty z ramówki i z platformy Polsat Box został program "Dagmara szuka męża". Z kolei TVN ściągnął ze swojej platformy show "Królowe życia". w którym Dagmara Kaźmierska była główną gwiazdą. W sieci jednak nic nie ginie. Na profilu "Dagmara Królowa życia" przedstawiającym się jak jako Fanklub Dagmary Kazimierskiej ciągle można zobaczyć specyficzne wideo z Częstochowy. Nagrali, jak celebrytka na kolanach pielgrzymuje po Jasnej Górze!

Zobacz naszą galerię pod artykułem: Tak przyjaciele wspierają Dagmarę Kaźmierską. Stoją za nią murem

Dagmara Kaźmierska z panem Ryszardem i Edzią na Jasnej Górze.

To fragment programu "Królowe życia" z 2017 roku. W filmiku widzimy, jak Dagmara Kaźmierska w towarzystwie tajemniczego pana Ryszarda, zwanego przez celebrytkę "Ryśkiem", i Edyty Nowak-Nawary, czyli popularnej "Edzi"( dziś skonfliktowanej z Kaźmierską) na kolanach przemierza słynny klasztor i na końcu modli się pod obrazem Matki Boskiej. Droga nie był łatwa. - Ja się tak umęczyłam... Ja już później nie miałam siły w ogóle tam dojść - żali się na nagraniu uczestniczka "Tańca z gwiazdami". Co ciekawe, w 2019 roku Dagmara Kaźmierska ponownie udała się do świętego miejsca. Tym razem z Jackiem Wójcikiem wybrała się do Santiago di Compostela. Ciekawe, czy podczas pielgrzymek celebrytka przepraszała za swoje grzechy... Według ostatnich informacji trochę się ich zebrało.

Dagmara Kaźmierska w dosadnych słowach broniła Jana Pawła II

"Królowa życia" dała się poznać także jako obrończyni Jana Pawła II. Po tym, gdy w 2023 roku pojawił się reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" ,przedstawiający polskiego papieża w niezbyt korzystnym świetle, Dagmara Kaźmierska nie wytrzymała i w dosadnych słowach powiedziała, co myśli o atakach na Jana Pawła II. - Jestem wku***ona. Nikt nie widzi jego zasług, które zrobił dla naszego kraju - wypaliła podczas specjalnego nagrania. - Denerwuje mnie ta cała nagonka na naszego papieża. Nikt nie pamięta jego zasług, tylko to, że tuszował pewne sprawy, a prawda jest taka, że gdyby nie on i nie Lech Wałęsa, to ch*j wie, jak by było - piekliła się celebrytka. Nie jesteśmy pewni, czy Jan Paweł II i Lech Wałęsa akurat takich obrońców potrzebują.

Nie przegap: W końcu konkretny komunikat na piśmie o Dagmarze Kaźmierskiej! Zdumiewający ruch Polsatu