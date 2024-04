Pilne! Radykalna decyzja Polsatu ws. Dagmary Kaźmierskiej! To koniec!

Dagmara Kaźmierska ewidentnie się doigrała! "Serwis Goniec (Iberion) opisał w dziennikarskim śledztwie zeznania kobiety, która pracowała w agencji towarzyskiej współprowadzonej przed laty przez Dagmarę Kaźmierską, dziś gwiazdę Polsatu, wcześniej TTV. Tego samego dnia Polsat nieoczekiwanie zmienił ramówkę, usuwając z niej powtórki show „Dagmara szuka męża”. Cały sezon programu zniknął też z Polsat Box Go" - czytamy w portalu Wirtualnemedia.pl. Kryminalna przeszłość Dagmary Kaźmierskiej nie jest tajemnicą. Sama celebrytka opowiadała o niej w licznych wywiadach. Kiedyś zdradziła nawet, jaką ksywę miała w więzieniu. Mimo to artykuł, który pojawił się w portalu Goniec.pl 25 kwietnia zszokował nawet tych, którzy dość dobrze znali życiorys "Królowej życia". Dziennikarz serwisu dotarł do zeznań kobiety, z których wynika, że Dagmara Kaźmierska jako stręczycielka w agencji towarzyskiej miała używać przemocy. - Krzyczała, szarpała za włosy, biła z otwartej ręki, po brzuchu, ale tak, by nie zostawić śladów na twarzy – zeznała cytowana kobieta, która miała też być zgwałcona na zlecenie występującej w "Tańcu z gwiazdami" celebrytki.

"Królowa życia" w programie "Taniec z gwiazdami" robiła prawdziwą furorę. Mimo że na parkiecie nie prezentowała najwyższych umiejętności, dochodziła do kolejnych etapów tanecznej rywalizacji. Pokonała ją dopiero kontuzja żeber. To z jej powodu Dagmara Kaźmierska wycofała się z "Tańca z gwiazdami". Celebrytka miała jeszcze pojawić się w finale show (o ile zdrowie jej pozwoli), ale nie wiadomo, czy Polsat - po ostatnich publikacjach - do tego dopuści.

