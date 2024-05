Co się stało z pośladkami Klaudii Halejcio? Spuchły o kilka rozmiarów!

Halejcio zabawia fanów

Klaudia Halejcio słynie z dużego dystansu do siebie i sporego poczucia humoru. Aktorka często zamieszcza na Instagramie zdjęcia i filmy, na których świetnie się bawi poprzez wariackie żarty. Wygłupia się z mężem, mamą i przyjaciółkami, a nagrania te cieszą się sporym zainteresowaniem, co widać po wynikach wyświetleń, które mają średnio 50 tys. Dzięki tym nagraniom chętnie też otrzymuje sporo kontraktów reklamowych, bowiem jej filmiki wrzucane są w taki sposób, że nawet promując dany produkt, nie wygląda to jak tania reklama.

Klaudia Halejcio powiększyła pośladki? Prawda wyszła na jaw!

Na początku majówki Halejcio pokazywała na swoim mediach społecznościowych m.in. jak czyści taras, basen oraz jak jej ukochany kosi trawnik automatyczną kosiarką. Jednak ostatnie nagranie, które zamieściła, wzbudziło ogromną sensację. Klaudia pokazała filmik, na którym udaje, że gra w golfa, a raczej próbuje. Więcej rusza pośladkami niż macha kijem. Fani od razu zauważyli, że pośladki gwiazdy są dużo większych rozmiarów. Pod postem zaczęły pojawiać się spekulacje dotyczące tego czy celebrytka powiększyła swoje atuty. Gwiazda jednak zrobiła to po to, by upodobnić się do zagranicznej gwiazdy - Gracie Bon, którą również zamieściła w filmie. Nowe pośladki okazały się jedynie atrapą.

Fanka odkryła prawdę

"Dziewczyna z filmiku to Gracie Bon. Jest modelką, a swoją figurę zawdzięcza operacjom. Emanuje tyłkiem na swoim profilu i nie jest to efekt choroby. Wszystkie panie, które się tu oburzyły, niech się najpierw posilą wiadomościami. Kobieta jest dumna ze swoich kształtów, a tak na marginesie, lipodemia tak nie wygląda" - napisała jedna z fanek aktorki, gdy inne kobiety zarzuciły Halejcio, że nabija się z chorej dziewczyny.

