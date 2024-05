Łoś wskoczył przez okno do szkoły. Jedna osoba została poszkodowana

i Autor: Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie Łoś wskoczył przez okno do liceum. Jedna osoba poszkodowana

Co tam się wydarzyło?

Tego się nikt nie spodziewał w liceum przy ulicy Ślusarskiej. W pewnym momencie do szkoły przez okno wskoczył łoś. Ze szkoły ewakuowano 50 osób, jedna trafiła do szpitala z urazami głowy i ręki. Zdezorientowane zwierzę po chwili wyskoczyło na zewnątrz. Łoś przywędrował do Krakowa prawdopodobnie z Puszczy Niepołomickiej.