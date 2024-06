radość andruszkiewicza

Poseł PiS ogłosił radosne wieści! Jego żona spodziewa się dziecka!

flo 5:31 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Poseł PiS Adam Andruszkiewicz to dumny mąż i ojciec 3-letniej Rity. W jego życiu sporo się jednak znowu dzieje! Ostatnio zajęty był kampanią do Parlamentu Europejskiego, a teraz wszystko wskazuje na to, że przed nim kolejne zadania. Polityk ogłosił bowiem radosną nowinę! – Nie możemy doczekać się naszego drugiego maleństwa – mówi nam Andruszkiewicz.