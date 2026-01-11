Prezes PKOl, Radosław Piesiewicz, wraz z żoną Agnieszką, zaprezentowali się w eleganckich czarnych strojach na Gali Mistrzów Sportu, wzbudzając zainteresowanie mediów.

Agnieszka Piesiewicz zwróciła na siebie uwagę po ujawnieniu, że w ciągu 6 miesięcy zarobiła 1,15 mln zł w banku Pekao SA, co wywołało szerokie dyskusje.

Gala Mistrzów Sportu to prestiżowy plebiscyt "Przeglądu Sportowego", który od 1926 roku (z przerwami) wyłania 10 najlepszych polskich sportowców i Sportowca Roku.

Plebiscyt ten jest drugim najstarszym tego typu konkursem na świecie, ustępując jedynie szwedzkiemu Svenska Dagbladets guldmedalj.

Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, przyciągnął uwagę na Gali Mistrzów Sportu, pojawiając się u boku swojej żony, Agnieszki. Para, znana ze swojego wyrafinowanego gustu, na tę prestiżową styczniową uroczystość wybrała ponadczasową czerń, emanując elegancją i szykiem.

Agnieszka Piesiewicz zyskała szerokie zainteresowanie mediów w 2024 roku, kiedy ujawniono jej imponujące osiągnięcia finansowe w banku Pekao SA. Informacja o zarobku w wysokości 1,15 mln zł w ciągu zaledwie sześciu miesięcy pracy wywołała liczne komentarze i dyskusje.

Na Gali Mistrzów Sportu, małżonkowie Piesiewicz prezentowali się jako para z klasą. Radosław Piesiewicz postawił na klasyczny czarny garnitur, uzupełniony koszulą w tym samym, głębokim odcieniu. Agnieszka Piesiewicz zachwycała w długiej, czarnej sukni, sięgającej aż do ziemi, podkreślającej jej smukłą sylwetkę. Ich spójne, monochromatyczne stylizacje doskonale oddawały uroczysty charakter wydarzenia, a para wyglądała na zgraną i pełną wdzięku. Ich obecność na Gali była szeroko komentowana w mediach społecznościowych.

Gala Mistrzów Sportu

Plebiscyt Przeglądu Sportowego 2025 – 91. edycja Plebiscytu na 10 Najlepszych Sportowców Polski, zorganizowana przez „Przegląd Sportowy” oraz TVP. Plebiscyt „Przeglądu Sportowego” na najlepszego polskiego sportowca roku to prestiżowy konkurs, którego celem jest wyłonienie najwybitniejszego sportowca danego roku kalendarzowego w Polsce. Inicjatywa ta, zrodzona i organizowana przez redakcję dziennika „Przegląd Sportowy”, zyskała na znaczeniu dzięki współpracy z czołowymi stacjami telewizyjnymi. W latach 1998–2000 oraz 2017–2025 do grona organizatorów dołączyła Telewizja Polsat, a w latach 2001–2017 i od 2026 roku – Telewizja Polska.

W ramach plebiscytu wyłanianych jest 10 najlepszych polskich zawodników, bez względu na płeć i uprawianą dyscyplinę. Spośród tej dziesiątki, jeden sportowiec zostaje uhonorowany tytułem Sportowca Roku. Konkurs ten, drugi najstarszy tego typu na świecie, ustępuje jedynie szwedzkiemu Svenska Dagbladets guldmedalj, organizowanemu od 1925 roku.

Pierwsza edycja Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" miała miejsce w 1926 roku, a zwycięzcą został Wacław Kuchar. Konkurs nie odbywał się w latach 1939–1947 z powodu II wojny światowej i okresu powojennego, a także w 1953 roku ze względów organizacyjnych. Co ciekawe, dziesiątka plebiscytu za rok 1953 została wytypowana dopiero w 1989 roku przez panel ekspertów.

Rekordzistką pod względem liczby zwycięstw jest Justyna Kowalczyk, która triumfowała aż 5 razy (w latach 2009–2013). Imponującą liczbą miejsc na podium mogą poszczycić się również Stanisława Walasiewicz i Irena Szewińska, które zdobyły po osiem takich wyróżnień. Warto również wspomnieć o Robercie Lewandowskim, który aż dwanaście razy z rzędu (w latach 2011–2022) plasował się w czołowej dziesiątce plebiscytu.

Uroczyste gale laureatów Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" odbywały się w prestiżowych lokalizacjach w Warszawie, takich jak Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki, Hotel Victoria, Hotel DoubleTree by Hilton Warsaw, Teatr Polski, a także w Łodzi, w Pałacu Sportu.

Quiz: My podajemy nazwisko, a Ty dopasowujesz partie. Pytania proste jak drut! Pytanie 1 z 15 Jarosław Kaczyński: Platforma Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość Liga Polskich Rodzin Następne pytanie