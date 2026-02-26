Bezrobocie 6%. „Z pracą jest dramat”, „Młodym się nie chce pracować” - Komentery

„Jest problem z pracą, ja szukam od października w moim zawodzie i jakoś nie mogę znaleźć. Codziennie się wysyła po kilkanaście CV i bez odzewu”, narzekał mężczyzna, który jest kasjerem lotniczym. Szuka też pracy w innych zawodach, ale bez powodzenia. „Do sprzątania nie pójdę, bo nie mam doświadczenia. Tak to jest, że pracownik umysłowy nie znajdzie pracy fizycznej”, przekonywał. „Najgorzej jest z pracą dla juniorów. Moja praca to UX/UI Designer i pracę na początek ciężko znaleźć u nas”, stwierdził mężczyzna. „Korporacje zachłysnęły się sztuczną inteligencją”, dodał. „Rynek jest w opłakanym stanie. Jest duże bezrobocie. Praca jest, ale tylko po znajomości”, mówił mężczyzna, który pracuje w serwisie sprzątającym w galerii handlowej. A dlaczego tak dynamicznie rośnie bezrobocie wśród młodych Polaków? „Młodzi chcieliby zarabiać teraz 500 złotych na godzinę. Przychodzą i mówią, że nie będą za takie psie pieniądze pracować!”, skwitowała kobieta, która pracuje jako ekspedientka w sklepie. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!