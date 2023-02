Ślub Radosława Sikorskiego i Anne Applebaum odbył się ponad 30 lat temu, ponieważ para pobrała się w 1992 roku. Doczekali się dwóch synków: Tadeusza i Aleksandra, którzy dziś są dorosłymi ludźmi i wielką dumą rodziców. Rodzina Sikorskich mieszka w pięknym, położonym w malowniczej okolicy dworku, który możecie zobaczyć KLIKAJĄC TUTAJ. Jednak budynek nie zawsze tak wyglądał, gdy Sikorski go kupił dworek był w ruinie, ale dzięki staraniom nowych właścicieli, czyli małżonków Sikorskich, odzyskał blask. Sikorski wziął się za niego wraz z żoną Anne. Jak jednak zaczęła się ich historia miłości? Sikorski i Anne Applebaum poznali się dzięki pracy. Był koniec lat 80. a młody Radosław i Anne byli w innych związkach. Zaiskrzyło między nimi, gdy do Warszawy miał zawitać Helmut Kohl. Applebaum była wśród innych dziennikarzy obserwujących wizytę, gdy nagle pojawiła się wiadomość, że w Berlinie wali się mur. Tak o tym opowiadała nieżyjący już dziennikarz Krzysztof Leski: - Stało się jasne, że nie ma co tu robić, że trzeba jak najszybciej dotrzeć do Berlina. Postanowiliśmy pojechać autem nowo nabytym przez Anne za bodajże 9 tys. baksów. Zwało się daihatsu charade. I to ja miałem prowadzić- opowiadał po latach Leski. Tak też się stało, on prowadził auto, a Sikorski i Applebaum zajęli miejsca z tyłu. To ta podróż ich połączyła i sprawiła, że dopadała ich miłość.

Poznaliśmy sekretną sprawę ślubną żony Radosława Sikorskiego. O tym się nie mówiło!

Ślub Sikorskiego i Applebaum był jak z bajki i odbył się w 1992 roku. Z tym wydarzeniem związana jest ciekawa i nieco tajemnicza sprawa dotycząca Anne i jej rodziny. Żona Radosława Sikorskiego opowiadała o tym w swojej książce wydanej po latach od ślubu. Okazuje się, że panna młoda miała na ślubie starą suknię ślubną! Ale nie byle jaką, a po swojej mamie i krewnych, czyli suknię z tradycjami: - Ludzie się pobierają w różnych oryginalnych miejscach, na pustyni, w górach, na plaży, a ja miałam replikę z wesela moich rodziców w ich ogrodzie. Mama wyprodukowała całe to wesele, absolutnie wszystko było jej, począwszy od sukni, którą byłam zachwycona. (...) Mama ją miała, idąc do ślubu, jej siostra też, jeszcze pół roku temu moja kuzynka ją włożyła na swój ślub. Tylko moje siostry się uparły, że jej nie założą - mówiła Anne Applebaum na łamach książki „Matka Polka. Anne Applebaum w rozmowie z Pawłem Potoroczynem".