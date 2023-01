Radosław Sikorski mieszka jak hrabia. Jego dwór w Chobielinie robi wrażenie. W salonie stoją organy z kościoła

Radosław Sikorski wywołuje skrajne emocje. A jak mieszka? To nie dom - to dwór!

Radosław Sikorski znów narobił zamieszania. Tym razem swoją wypowiedzią na temat Ukrainy i obecnej władzy. Swoimi słowami Sikorski wywołał gigantyczną burzę! Zresztą nie pierwszy raz, bo polityk nie gryzie się w język i zawsze mówi, to co myśli. Wiele osób interesuje to, jaki Sikorski jest prywatnie, czy też: jak mieszka. A trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o dom, to Radosław Sikorski może pochwalić się wyjątkowym miejscem, ponieważ mieszka w zabytkowym dworze położonym w pięknej okolicy. Jak wygląda dwór Sikorskiego? Zbudowany jest na wzniesieniu, w otoczeniu zieleni w miejscowości Chobielin w województwie kujawsko-pomorskim. Dom europosła Radosław Sikorskiego to zabytek, pobudowany w drugiej połowie XIX wieku o położony jest w pięknym parku.

Na stronie poświęconej zabytkom można przeczytać opis dworu w Chobielinie: - Budynek parterowy z dwuspadowym, mansardowym dachem z naczółkami i mieszkaniami w obu kondygnacjach mansardy, po bokach rozmieszczone są symetrycznie lukarny. Fasadę zdobi skromny portyk kolumnowy poprzedzony wysokimi schodami, ujętymi półokrągłymi murkami. Portyk podtrzymuje balkon, nad którym znajduje się niska facjatka z przyczółkami, posiadająca okna porte-fenetre, czyli sięgające poziomu podłogi. Dwór jest posadowiony na planie wydłużonego prostokąta, na wysokich piwnicach, w części północnej na poziomie parteru znajduje się duży taras.

Dwór w Chobielinie był w totalnej ruinie

Dziś patrząc na dwór wprost niewiarygodne jest to, że jeszcze w latach 80. był ruiną. Po wojnie majątek, a w tym i dwór przeszedł w ręce władzy, utworzono tam PGR, a w dworze mieściły się biura PGR-u. Potem budynek popadał w zapomnienie. To Radosław Sikorski uratował budynek i wyremontował: - Zgniłe podłogi, zamiast okien - dziury, walące się stropy, zdezelowane schody. W miejscu ogrodu był chlew, a ściślej mówiąc, jakieś jego resztki. Totalna ruina - opowiadała kilka lat temu w wywiadzie żona Sikorskiego, Anne Appelbaum, dziennikarce Gazety Wyborczej, czytamy na bryla.pl.

Sikorski ma w domu kościelne organy

Z tej samej rozmowy dowiadujemy się, że w dworze Sikorskiego znajdują się takie cacka, jak... kościelne organy: - Z tym organami to ciekawa historia. Wszystkie meble, które tutaj widać, zrobił bardzo utalentowany stolarz. W młodości uczył się na organmistrza, umie budować organy. (...) Kiedy skończył robić meble, powiedział, że ma części starych organów, które mógłby dla nas odnowić i zbudować je specjalnie dla nas. Pomyślałam, że będą to domowe organy, trochę jak pianino, tyle że wyższe. Ale wyszły mu kościelne, są dość duże, mają 460 piszczałek. I już z nami zostały. Czasem organizujemy w domu koncerty organowe dla przyjaciół albo dla gości oficjalnych - opowiadała żona Sikorskiego.

Jak wygląda dwór Sikorskiego? Zobaczcie w naszej galerii poniżej. Jest na co popatrzeć:

