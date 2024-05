Michał Wójcik prosto ze sklepu odzieżowego pognał do baru sałatkowego: "Schudnąć muszę, by zmniejszyć tuszę"

Start w każdych wyborach to dobra okazja, by o siebie zadbać. W końcu warto się świetnie prezentować w czasie kampnii wyborczej! Doskonale wie o tym Michał Wójcik, który chciał kupić sobie kilka nowych, eleganckich ubrań.

- Startuję w eurowyborach, a mój okręg to małopolska i świętokrzyskie, więc postanowiłem odświeżyć garderobę - powiedział nam.

Udał się do sklepu odzieżowego, gdzie długo szukał odpowiedniej marynarki. Po niemal godzinnych poszukiwaniach musiał się poddać, bowiem nie mógł znaleźć nic dla siebie.

- Niestety żadna z marynarek, które przymierzałem, na mnie nie pasowała – ubolewał Michał Wójcik, który chce schudnąć.

Nieudane zakupy zmotywowały polityka, by zacząć odchudzanie i to od zaraz. Do tej pory nie szło mu zrzucanie zbędnych kilogramów. - Odchudzanie jednak mi nie idzie. Cała sytuacja podziałała na mnie jednak jeszcze bardziej mobilizująco, bo prosto ze sklepu odzieżowego poszedłem do baru sałatkowego, żeby zjeść dużo warzyw - stwierdził w rozmowie z nami.

Mimo wcześniejszych, niezbyt udanych prób odchudzania, Michał Wójcik nie traci optymizmu i wierzy, że w końcu odniesie sukces. - Mam nadzieję, że zrzucę parę kilogramów już wkrótce! - mówił.

