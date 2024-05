Szok! Piwo zabiło dziesięć osób! Niewiarygodne, co w nim znaleziono

Wypili lokalne piwo i zmarli w męczarniach. Policyjne dochodzenie ujawniło szokujący składnik w napoju, który zabił już 10 osób

Nie do wiary! Okazuje się, że piwo może zabijać. Ta tragiczna historia rozegrała się w afrykańskim państwie Zambia. Doszło tam do serii tajemniczych zgonów. Dziesięć osób w różnych częściach kraju skonało po tym, jak skarżyły się jednocześnie na dolegliwości żołądkowe i problemy ze wzrokiem. Do pierwszego incydentu doszło tydzień temu w dystrykcie Zimba, potem pięć innych osób trafiło do szpitala. Trzy inne zginęły dystrykcie Pemba i Namwala, parę kolejnych trafiło do szpitala. Wiele wskazywało na zatrucie metanolem. Podczas śledztwa połączono kropki i wspólnym mianownikiem wszystkich tych śmierci okazało się lokalne piwo.

„Dochodzenia policyjne wykazało, że liczba ofiar będących ofiarami picia domowego alkoholu jest wyższa”

Policjanci skonfiskowali butelki z piwem, a po przebadaniu składu napitku wszystkim aż włosy zjeżyły się na głowach. Trudno uwierzyć, co dodawano do tego produktu. Jak powiedział zastępca rzecznika policji Danny Mwale, cytowany m.in. przez The Star, piwo powstało przez zmieszanie spirytusu metylowego, wody, cukru i... pasty do butów. „Dochodzenia policyjne wykazało, że liczba ofiar będących ofiarami picia domowego alkoholu jest wyższa” – powiedział Mwale i dodał, że policja we współpracy z urzędnikami ds. zdrowia prowadzi dalsze dochodzenie.

Sonda Lubisz piwo? Tak Nie

QUIZ. Test dla prawdziwego piwosza! Z jakiego kraju pochodzi ten browar? Pytanie 1 z 10 Browar Corona pochodzi z: Meksyku Hiszpanii Kolumbii Dalej