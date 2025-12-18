Ogrodnik z rezydencji księżnej Kate zabity! Zginął od ciosow nożem

Jest wyrok dla sprawcy zabójstwa ogrodnika z Kensington Palace, gdzie długo mieszkali książę William i księżna Kate

Jest wyrok dla sprawcy zabójstwa ogrodnika z królewskiej rezydencji! 30-letni Elyas Moussa został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie dopiero po 27 latach. Śmiertelnie pchnął nożem 35-letniego Recordy Davey-Ann Clarke’a, ogrodnika pracującego w Kensington Palace. Do tragedii doszło w nocy z 27 na 28 grudnia ubiegłego roku na Linacre Road w dzielnicy Willesden Green w północno-zachodnim Londynie. Jak ustalił sąd, Clarke w towarzystwie partnerki spotkał Mous­sę i jego znajomych. Początkowo rozmowa była przyjazna, potem zaczęła się sprzeczka. Clarke odwrócił czapkę baseballową Moussy daszkiem do tyłu i doszło do przepychanek. Potem obie strony się rozeszły, jednak następnie Moussa wrócił na Linacre Road uzbrojony w nóż. Szukał konfrontacji. Gdy Clarke upadł, Moussa wyciągnął nóż i zadał cios w klatkę piersiową ofiary. Ostrze przebiło serce, mężczyzna nie miał szans.

ZOBACZ TEŻ: Ujawniono sekret urody księżnej Kate. Niektórzy będą przerażeni

Kensington Palace to rezydencja rodziny królewskiej. Mieszkali tam Karol i Diana, potem William i Kate

Po ataku sprawca uciekł. Kilka godzin sam zgłosił się jednak na policję. Clarke był ojcem dwójki dzieci. Pracował jako ogrodnik w Kensington Palace po tym, jak pokonał około 500 kandydatów w rekrutacji na prestiżowy staż. Z kolei Moussa wcześniej był karany m.in. za napaść i narkotyki. Kensington Palace to rezydencja w Londynie należąca do brytyjskiej rodziny królewskiej. W 1981 roku zamieszkali tam po ślubie książę Karol, obecnie król, i Diana. W 2013 roku wprowadzili się tam książę William i księżna Kate. W 2022 roku zmienili miejsce zamieszkania na Adelaide Cottage w Windsorze, ale w ostatnich tygodniach przenieśli się ponownie, tym razem do Forrest Lodge i to ma być już ich ostatnia przeprowadzka.

Sonda Czy monarchia w Anglii powinna zostać zlikwidowana? Tak Nie

Kensington Palace gardener stabbed to death 'after turning man's baseball cap'https://t.co/ZPm2KD6M2D pic.twitter.com/X4qdsMqnjO— Daily Star (@dailystar) December 17, 2025

QUIZ. Księżna Kate czy księżna Meghan? 10 pytań tylko dla ekspertów! Pytanie 1 z 10 Książę zakochał się w niej, gdy zobaczył ją na wybiegu w prześwitującej sukience. Kate czy Meghan? Kate Meghan Następne pytanie