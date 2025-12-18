Trump o "najgorszym prezydencie". Kogo wybrał?

Donald Trump zmienił treść tabliczek pod portretami ostatnich prezydentów USA w Białym Domu. Jednego nazwał "najgorszym"

We wrześniu asystentka Donalda Trumpa, Margo Martin zamieściła na platformie X film przedstawiający "aleję gwiazd" w Białym Domu. To korytarz, gdzie zawieszono portrety kolejnych amerykańskich prezydentów. Widzimy między innymi Obamę, Clintona i Trumpa, potem powinien pojawić się Joe Biden. Ale zamiast zdjęcia byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych wisi tam teraz zupełnie inne zdjęcie. Przedstawia ono... urządzenie zwane autopenem. Skąd taki wybór? Trump uważa, że autopen mógł być nadużywany podczas prezydentury Bidena, by ukryć zły stan jego zdrowia przed opinią publiczną. Teraz aktualny prezydent USA poszedł o krok dalej. Pod zdjęciem autopena zamieścił nowy opis prezydentury Bidena, nie zostawiając na nim suchej nitki. Donald Trump, czy może ktoś inny na jego zamówienie, nazwał tam poprzednią głowę państwa "najgorszym prezydentem w historii Ameryki".

"Śpiący Joe Biden był zdecydowanie najgorszym prezydentem w historii Ameryki"

Oto całość podpisu pod zdjęciem autopena, mającego symbolizować Bidena: „Śpiący Joe Biden był zdecydowanie najgorszym prezydentem w historii Ameryki. Obejmując urząd w wyniku najbardziej skorumpowanych wyborów, jakie kiedykolwiek widziano w Stanach Zjednoczonych, Biden nadzorował serię bezprecedensowych katastrof, które doprowadziły nasz naród na skraj zagłady. Jego polityka spowodowała najwyższą inflację w historii, co doprowadziło do utraty przez dolara amerykańskiego ponad 20% jego wartości w ciągu 4 lat. Jego „Zielony Nowy Przekręt” doprowadził do utraty amerykańskiej dominacji energetycznej, a znosząc południową granicę, Biden pozwolił 21 milionom ludzi z całego świata na napływ do Stanów Zjednoczonych, w tym z więzień, aresztów, szpitali psychiatrycznych i zakładów dla obłąkanych. Jego katastrofa w Afganistanie była jednym z najbardziej upokarzających wydarzeń w historii Ameryki i doprowadziła do śmierci 13 dzielnych amerykańskich żołnierzy, a wielu innych zostało ciężko rannych. Widząc druzgocącą słabość Bidena, Rosja najechała Ukrainę, a terroryści z Hamasu 7 października przeprowadzili haniebny atak na Izrael”.

Trump rips predecessors Biden, Obama and Bush with new plaques on ‘Presidential Walk of Fame’ https://t.co/eIdpfzcoP0 pic.twitter.com/SUgjncLU1M— New York Post (@nypost) December 17, 2025

