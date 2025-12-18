Różowa mgła nad Europą! Meteorolodzy mają wyjaśnienie?

Brytyjczycy zdumieni różową mgłą nad krajem. Meteorolodzy uspokajają i podają wyjaśnienie

Różowe zamglone niebo - to zobaczyli mieszkańcy części Wielkiej Brytanii, w tym Londynu, 17 grudnia rano. Zjawisko wyglądało bardzo malowniczo, ale mogło wywoływać niepokój. Czy w powietrzu nie wisi aby coś szkodliwego? Ludzie wrzucali do mediów społecznościowych filmy i zdjęcia pokazujące niecodzienne widoki. Na szczęście cytowani w mediach meteorolodzy mają swoje racjonalne wyjaśnienia tego rzadkiego i według nich nieszkodliwego fenomenu. „Kiedy światło słoneczne przechodzi przez wiele warstw, filtruje błękit i rozprasza go, pozostawiając czerwień” – powiedział cytowany przez "Daily Mail" rzecznik Met Office, Graham Madge. „To w zasadzie wschód słońca przefiltrowany przez atmosferę i mgłę, nadając mu ten różowawy odcień” - dodaje. Podobne zjawisko miało miejsce w południowo-zachodniej Anglii w lutym 2019 roku, a w styczniu ubiegłego roku występowało także w Kanadzie - zresztą w Kolumbii Brytyjskiej.

ZOBACZ TEŻ: Dziwna mgła krąży po świecie? Teorie konspiracyjne w sieci

"To dość interesujące i rzadkie: mgła musi wystąpić dokładnie o wschodzie lub zachodzie słońca, a także musi mieć idealną gęstość"

Cytowana przez "Guardiana" dr Claire Ryder, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Reading, podkreśla, że do powstania takiego efektu niezbędne jest spełnienie wielu różnych warunków, stąd jest on tak rzadki.„Ten efekt powstaje, gdy czerwonawy wschód słońca jest „filtrowany” przez mgłę. Wschód słońca wytwarza czerwone światło, usuwając bardziej niebieskie kolory, a następnie małe kropelki mgły rozpraszają światło bardziej, przyciemniając efekt i nadając mu przytłumioną różową poświatę. To dość interesujące i rzadkie: mgła musi wystąpić dokładnie o wschodzie lub zachodzie słońca, a także musi mieć idealną gęstość, czyli stężenie i rozmiar kropel, aby uzyskać odpowiedni efekt. Zbyt gęsta mgła blokowałaby całe światło, a zbyt rzadka mgła nie tłumiłaby znacząco kolorów wschodu słońca”.

Sonda Czy pogoda ma wpływ na twoje samopoczucie? tak nie

Crazy colors. Heavy grey clouds at sunset turned the world pink! pic.twitter.com/JbCxD1KFfo— PAPPY BEST (@pappybest) December 13, 2025

Pink fog descends over London: Unusual weather phenomenon gives capital an eerie glow https://t.co/g8mTGnxl9v pic.twitter.com/I9YdPcgRiU— Standard News (@standardnews) December 17, 2025

Looks like someone put Pepto-Bismol into a fog machine...https://t.co/9KRkwFuJX7— Joshua D. Rhodes (@joshdr83) December 17, 2025