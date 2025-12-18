Sławny profesor zamordowany! Jego odkrycie mogło zmienić nasz świat

Naukowiec pracujący nad nowym rodzajem energii zamordowany w swoim domu. Jego wynalazek mógł zmienić świat

„Nie będzie przesadą stwierdzenie, że MIT to miejsce, gdzie szuka się rozwiązań największych problemów ludzkości. Fuzja jądrowa to trudny problem, ale można go rozwiązać dzięki determinacji i pomysłowości – cechom, które definiują MIT. Energia syntezy jądrowej zmieni bieg historii ludzkości. To zarazem onieśmielające, jak i ekscytujące, że ​​mogę kierować ośrodkiem badawczym, który odegra kluczową rolę w umożliwieniu tej zmiany”. Tak mówił 47-letni profesor Nuno FG Loureiro, obejmując stanowisko dyrektora centrum plazmowego i syntezy jądrowej w Massachusetts Institute of Technology (MIT). Nie ukrywał, że to odkrycie może wywołać energetyczną rewolucję. Dziś wielu zadaje sobie pytanie o to, czy właśnie to mogło mieć związek z tajemniczą śmiercią tego naukowca.

W poniedziałek, 15 grudnia wieczorem Nuno FG Loureiro został poważnie ranny, gdy ktoś oddał do niego serię strzałów z broni palnej w jego domu w Boston. Sprawca lub sprawcy zbiegli i nie udało się ich złapać, a naukowiec trafił do szpitala, gdzie następnego dnia rano zmarł. Prokurator okręgowy hrabstwa Norfolk wszczął śledztwo. „Ta szokująca strata dla naszej społeczności przypada na okres niepokojącej przemocy w wielu innych miejscach” - napisała w liście otwartym rektor MIT Sally Kornbluth.

Kim był Nuno FG Loureiro? Wielka kariera fizyka z Portugalii

Nuno FG Loureiro ukończył studia w dziedzinie fizyki w Instituto Superior Técnico w Lizbonie, ukończył też Imperial College w Londynie, po zrobieniu doktoratu pracował w instytucie fizyki plazmy Uniwersytetu Princeton w New Jersey oraz w Centrum Energii Fuzji Jądrowej w Culham w Wielkiej Brytanii. W Portugalii objął stanowisko kierownika badań w Instytucie Plazmy i Fuzji Jądrowej w Instituto Superior Técnico, a czym w 2016 roku został zatrudniony w Massachusetts Institute of Technology (MIT). W 2022 roku awansował na zastępcę dyrektora centrum nauk o plazmie i fuzji jądrowej, a w maju 2024 roku na dyrektora. Właśnie wtedy wypowiedział pamiętne słowa o tym, że "energia syntezy jądrowej zmieni bieg historii ludzkości".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros lamenta profundamente a morte trágica do físico português Nuno Loureiro, em Boston. À família, amigos e à comunidade académica, o MNE apresenta sentidas condolências, prestando homenagem a um cientista brilhante que muito honrou Portugal. pic.twitter.com/zCU2e1noiZ— Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) December 16, 2025

