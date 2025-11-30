Ujawniono sekret urody księżnej Kate. Niektórzy będą przerażeni

Plotki głoszą, że księżna Kate ma nietypowy sposób na zachowanie urody. Wielu wzdrygnie się z przerażeniem na te wieści

Księżna Kate jest jedną z najbardziej lubianych postaci z brytyjskiej rodziny królewskiej. Podczas gdy Meghan Markle nieustająco mierzy się z lawiną krytyki mediów, o Kate bardzo rzadko można przeczytać coś innego niż same komplementy. Sukienki czy torebki żony księcia Williama wyprzedają się na pniu, kiedy tylko Kate pokaże się w nich światu. Wielu zastanawia się też, jaki jest sekret urody Kate, która ostatnio promienieje. Jak się okazuje, ten sekret wymaga poświęceń i zimnej krwi. Jak pisze "Daily Mail", żona księcia Williama jest podobno fanką kosmetyków zawierających pewien nietypowy składnik. Wielu nie odważyłoby się po niego sięgnąć, ale księżna Kate nie ma z tym problemu. Co to takiego? To jad pszczeli. Oczywiście nie oznacza to, że Kate daje się kąsać pszczołom, po prostu smaruje się kremami zawierającymi takie składniki. Takie kosmetyk stymuluje krążenie krwi, spłycając zmarszczki.

Księżna Kate stawia na naturalne składniki. Olejki są jej kolejnym sekretem

Księżna Kate nie od dziś jest fanką naturalnej pielęgnacji. Plotki mówią o tym, że stosuje także olejek arganowy. To właśnie on ma odpowiadać za piękno długich włosów przyszłej brytyjskiej królowej. Olej arganowy, często nazywany „płynnym złotem Maroka”, zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminę E i antyoksydanty, co nadaje mu właściwości odżywcze, nawilżające i ochronne. Kate podobno ceni sobie także olejek z dzikiej róży, który ma dobrze nawilżać skórę, rozświetlać ją i pomagać w walce z oznakami starzenia.

